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Скорость на МКАД могут повысить до 120 км/ч, но есть условие
05.02.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев ― Sputnik. Сделать максимально разрешенную скорость на МКАД до 120 км/ч возможно, но только после внедрения системы контроля ДТП, рассказал заместитель начальника ГАИ Минска Андрей Зырянов.
Он отметил, что в прошлом году на кольцевой устанавливались ограждения, чтобы исключить доступ на дорогу пешеходов.
"Проанализировав обстановку на МКАД, где помимо легковых авто ездит грузовой и тихоходный транспорт, пришли к выводу, что повышать скорость можно в случае, если на кольцевой будет внедрена система контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, установлены дорожные знаки переменной информации", - заявил Зырянов.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, при плохих условиях движения либо при возникновении ДТП на дороге будет одна скорость, при нормальных условиях - другая скорость.
Напомним, о появлении электронных табло, предупреждающих об авариях на пути, в декабре в пресс-центре Sputnik говорил начальник столичного ГАИ Сергей Бабич. По его мнению, умные системы управления транспортным потоком на МКАД помогли бы предотвратить дорожные инциденты. Так, в 2020 году на Минской кольцевой произошло четыре ДТП со смертельным исходом.
Скорость 120 км/ч - максимально разрешенная в Беларуси для транспортных средств. С такой скоростью можно ехать по МКАД-2 и трассе М1/Е30 ("олимпийке").
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На трех участках Минской кольцевой в левой полосе в 2014 году максимальную скорость довели до 100 км/ч, но сейчас автолюбителям этого мало.
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