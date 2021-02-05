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Как студенты-белорусы ездили на учебу в Россию, пока не было поездов
05.02.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik, Инна Гришук. Белоруска, чья дочь учится в одном из российских учебных заведений, уже пару недель ломает голову, как отвезти дочку-первокурсницу на учебу, возобновление ж/д сообщения во многом облегчит задачу.
Дистанционное обучение у дочери отменили не с
Три недели не может уехать
Мама студентки живет в Гродно, дочка учится на первом курсе медицинского колледжа в одном из городов России и почти месяц вынуждена пропускать занятия из-за закрытых границ. В январе семья получила письмо от администрации, в котором было сказано, что с 15 января удаленное обучение прекращается, все студенты, в том числе из Беларуси, должны ходить на лекции.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
"Первый семестр дочка учились на "удаленке", потом были экзамены, три недели каникул. Мы им благодарны за это, не все медицинские учебные заведения пошли на это. В январе из администрации пришло письмо, что с 15 января начинается второй семестр и нужно посещать занятия. Об отчислении пока никто прямо не говорил, но рано или поздно такой вопрос может возникнуть, если проблема с транспортом не решится. Пока я переживаю, что занятия идут, а дочка не может их посещать из-за закрытой границы", – говорит мама студентки.
Женщина просит не указывать учебное заведение, чтобы не привлекать к нему лишнее внимание. Она уверена, что проблема с тем, как студентам доехать из Беларуси на учебу в Россию и не потратить месячный бюджет на билеты, была актуальна для многих. Да, у большинства обучение было дистанционным, но иногда нужно было приезжать в вузы. Некоторые родители шли на ухищрения. Например, делали приглашения на лечение в российские медицинские центры, с такими бумагами через границу пропускали.
По словам собеседницы, в колледже вопрос об отмене "удаленки" для белорусских студентов возник после того, как часть ребят из Гомельской области нелегально пересекла границу и стала посещать занятия. Администрация увидела это и сказала: раз одни смогли приехать, значит, и другие тоже.
© Sputnik / Алексей Куденко
Ездили через границу нелегально
Многие родители возмутились: гомельчане, возможно, знают людей, которые провозят на машинах желающих в обход КПП на белорусско-российской границе, то есть нелегально. Говорят, что из Гомеля почти каждый день ездит маршрутка в Россию, цена билета – 100 долларов. Примерно столько же берут водители-частники или предприниматели с рынков, которые ездят проторенными "серыми" маршрутами и готовы взять пассажиров на подсадку. Но это нелегальный способ пересечения границы, многие родители из Минска или западных регионов не рискуют пользоваться такими услугами.
Наша собеседница рассказывает историю, которая в январе произошла с одной из нелегальных маршруток из Гомеля. Ее остановили во время попытки въехать в Россию, всех пассажиров, это были в основном студенты, задержали, им грозила депортация.
На одном из онлайн-собраний родители объясняли руководству медицинского колледжа, что по правилам, учеба в российском вузе или колледже не является основанием для въезда в Российскую Федерацию по наземной границе. А руководство им отвечало, что можно прилететь самолетом.
Билеты на самолет – целая зарплата
"Да, самолетом можно, но никого не интересовало, сколько это стоит. Только билет на самолет из Минска в Москву стоит 500-800 рублей. А еще нужно до Минска доехать, потом до колледжа из Москвы поездом больше 10 часов. На дорогу уйдет вся моя месячная зарплата. У меня, например, трое детей, нашей семье такое не по карману. Да и страшно отправлять дочку-первокурсницу одну в незнакомый город", – объясняет гродненка и добавляет, что в такой ситуации оказались многие родители.
Женщина задается вопросом: "Много студентов едут в Россию полями, какими-то тропами, платят огромные деньги нелегальным перевозчикам. Спрос есть, нелегалы на этом наживаются. Соберется одна маршрутка из 15 человек, заплатит каждый по 100 долларов – уже полторы тысячи у водителя в кармане. Нужно скорее организовать официальные рейсы, в том числе, более бюджетные автобусные, чтобы дети могли доехать на учебу без рисков и нервотрепки".
© Sputnik / Виктор Толочко
Сколько стоят билеты на поезд
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Поезд будет отправляться из Минска в 22:10 и прибывать на Белорусский вокзал Москвы в 08:13 следующего дня. В обратный рейс из Москвы он будет отправляться в 22:13 и прибывать в Минск на следующие сутки в 07:26. Поезд на протяжении всего пути будет делать две остановки – в Смоленске и Вязьме.
С 9 февраля в Минске остановку для посадки/высадки пассажиров будет делать поезд № 30/29 "Янтарь" Калининград – Москва. Граждане России и Беларуси смогут путешествовать на нем из Минска в Москву. Сейчас этот поезд через территорию Беларуси следует транзитом.
Пассажиры поезда должны быть в средствах индивидуальной защиты и иметь на руках результат отрицательного теста ПЦР, сделанный не менее чем за 72 часа до пересечения границы.
Уже известны
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Родители белорусских студентов, которые учатся в России, прибегали к различным способам отправить своих детей, вплоть до нелегальных.
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