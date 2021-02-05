Как студенты-белорусы ездили на учебу в Россию, пока не было поездов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik, Инна Гришук. Белоруска, чья дочь учится в одном из российских учебных заведений, уже пару недель ломает голову, как отвезти дочку-первокурсницу на учебу, возобновление ж/д сообщения во многом облегчит задачу.

Дистанционное обучение у дочери отменили не с 8 февраля , как в большинстве российских вузов, а почти на месяц раньше. До этого добраться из Беларуси в Россию можно было только самолетом, но он семье по карману. Пользоваться услугами незаконных перевозчиков, которые предлагали пересечь наземную границу в обход КПП, родители студентки не рисковали. Теперь они с нетерпением ждут, когда между Минской и Москвой снова пойдут поезда.

Три недели не может уехать

Мама студентки живет в Гродно, дочка учится на первом курсе медицинского колледжа в одном из городов России и почти месяц вынуждена пропускать занятия из-за закрытых границ. В январе семья получила письмо от администрации, в котором было сказано, что с 15 января удаленное обучение прекращается, все студенты, в том числе из Беларуси, должны ходить на лекции.

"Первый семестр дочка учились на "удаленке", потом были экзамены, три недели каникул. Мы им благодарны за это, не все медицинские учебные заведения пошли на это. В январе из администрации пришло письмо, что с 15 января начинается второй семестр и нужно посещать занятия. Об отчислении пока никто прямо не говорил, но рано или поздно такой вопрос может возникнуть, если проблема с транспортом не решится. Пока я переживаю, что занятия идут, а дочка не может их посещать из-за закрытой границы", – говорит мама студентки.

Женщина просит не указывать учебное заведение, чтобы не привлекать к нему лишнее внимание. Она уверена, что проблема с тем, как студентам доехать из Беларуси на учебу в Россию и не потратить месячный бюджет на билеты, была актуальна для многих. Да, у большинства обучение было дистанционным, но иногда нужно было приезжать в вузы. Некоторые родители шли на ухищрения. Например, делали приглашения на лечение в российские медицинские центры, с такими бумагами через границу пропускали.

По словам собеседницы, в колледже вопрос об отмене "удаленки" для белорусских студентов возник после того, как часть ребят из Гомельской области нелегально пересекла границу и стала посещать занятия. Администрация увидела это и сказала: раз одни смогли приехать, значит, и другие тоже.

Ездили через границу нелегально

Многие родители возмутились: гомельчане, возможно, знают людей, которые провозят на машинах желающих в обход КПП на белорусско-российской границе, то есть нелегально. Говорят, что из Гомеля почти каждый день ездит маршрутка в Россию, цена билета – 100 долларов. Примерно столько же берут водители-частники или предприниматели с рынков, которые ездят проторенными "серыми" маршрутами и готовы взять пассажиров на подсадку. Но это нелегальный способ пересечения границы, многие родители из Минска или западных регионов не рискуют пользоваться такими услугами.

Наша собеседница рассказывает историю, которая в январе произошла с одной из нелегальных маршруток из Гомеля. Ее остановили во время попытки въехать в Россию, всех пассажиров, это были в основном студенты, задержали, им грозила депортация.

На одном из онлайн-собраний родители объясняли руководству медицинского колледжа, что по правилам, учеба в российском вузе или колледже не является основанием для въезда в Российскую Федерацию по наземной границе. А руководство им отвечало, что можно прилететь самолетом.

Билеты на самолет – целая зарплата

"Да, самолетом можно, но никого не интересовало, сколько это стоит. Только билет на самолет из Минска в Москву стоит 500-800 рублей. А еще нужно до Минска доехать, потом до колледжа из Москвы поездом больше 10 часов. На дорогу уйдет вся моя месячная зарплата. У меня, например, трое детей, нашей семье такое не по карману. Да и страшно отправлять дочку-первокурсницу одну в незнакомый город", – объясняет гродненка и добавляет, что в такой ситуации оказались многие родители.

Женщина задается вопросом: "Много студентов едут в Россию полями, какими-то тропами, платят огромные деньги нелегальным перевозчикам. Спрос есть, нелегалы на этом наживаются. Соберется одна маршрутка из 15 человек, заплатит каждый по 100 долларов – уже полторы тысячи у водителя в кармане. Нужно скорее организовать официальные рейсы, в том числе, более бюджетные автобусные, чтобы дети могли доехать на учебу без рисков и нервотрепки".

Сколько стоят билеты на поезд

Новость о возобновлении международного сообщения между Беларусью и Россией семья встретила радостно. Цены на билеты в разы дешевле, дочка сможет поехать не одна, а вместе с одним из родителей. Первый поезд №2/1 по маршруту "Минск-Москва" поедет вечером 8 февраля. Далее он будет отправляться по четным числам из Минска в Москву, а по нечетным – обратно.

Поезд будет отправляться из Минска в 22:10 и прибывать на Белорусский вокзал Москвы в 08:13 следующего дня. В обратный рейс из Москвы он будет отправляться в 22:13 и прибывать в Минск на следующие сутки в 07:26. Поезд на протяжении всего пути будет делать две остановки – в Смоленске и Вязьме.

С 9 февраля в Минске остановку для посадки/высадки пассажиров будет делать поезд № 30/29 "Янтарь" Калининград – Москва. Граждане России и Беларуси смогут путешествовать на нем из Минска в Москву. Сейчас этот поезд через территорию Беларуси следует транзитом.

Пассажиры поезда должны быть в средствах индивидуальной защиты и иметь на руках результат отрицательного теста ПЦР, сделанный не менее чем за 72 часа до пересечения границы.

Уже известны цены на билеты : плацкартный вагон – 116,44 белорусских рублей, купейный – 214,84 белорусских рубля, СВ – 431,40 белорусских рубля.

Читайте также:

Лукашенко не хочет , чтобы его сын Коля учился на Западе

, чтобы его сын Коля учился на Западе РФ заинтересована в студентах из Беларуси

в студентах из Беларуси Как COVID повлиял на обучение иностранных студентов в России