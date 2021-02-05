Ломовой барьер: в ЕЭК хотят вернуться к общему рынку лома металлов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев– Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заинтересована в скорейшем возобновлении работы единого рынка лома черных и цветных металлов, об этом заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина во время онлайн-видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik .

Как отметила она, в декабре прошлого года Казахстан на заседании Межправсовета ЕЭК наложил вето на решение коллегии ЕЭК по общему рынку лома и отходов черных и цветных металлов, из-за чего, к примеру, Россия недополучает нужные объемы казахстанского материала для своих металлургических комбинатов, расположенных за Уралом.

По словам Малкиной, за январь – ноябрь 2020 года в ЕАЭС доля металлургии в обрабатывающей промышленности заняла почти 30%.

"Это много и от этого зависит не только работа металлургии, но и работа граждан, бизнеса, вовлеченного в сбор лома. В любом случае, мы видим проблему, мы понимаем, что этот вопрос нужно решать централизованно, главы правительств договорились сохранить консультации", – отметила она.

В целом внутри ЕАЭС отсутствует дефицит сырья. Общий рынок лома оценивается в 2,3 миллиарда тонн, этого достаточно для обеспечения потребностей союза, рассказала Малкина. Однако на сегодня нет запрета на вывоз лома за пределы ЕАЭС.

Малкина не исключила, что будут введены ограничения на экспорт лома за пределы союза, а внутри объединения все ограничения будут сняты. Это как одно из решений непростого вопроса.

С чего все началось

Напомним, с конца октября 2018 года Казахстан ограничил вывоз лома и отходов черных и цветных металлов автомобильным транспортом, а с июня 2020 года ограничен вывоз железнодорожным транспортом. Такие шаги страны государства-члены коллегии ЕЭК квалифицировали как барьер на внутреннем рынке союза.

В ноябре 2020 года получила уведомление о нарушении норм ЕЭК и Беларусь – за введение разрешительного принципа на вывоз лома за пределы страны. Коллегия ЕЭК посчитала такую меру препятствием.

Согласно положениям Договора о ЕАЭС полноценное функционирование внутреннего рынка предусматривает свободное передвижение товаров внутри объединения.