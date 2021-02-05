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Ломовой барьер: в ЕЭК хотят вернуться к общему рынку лома металлов

05.02.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев– Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) заинтересована в скорейшем возобновлении работы единого рынка лома черных и цветных металлов, об этом заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина во время онлайн-видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

© Sputnik
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Как отметила она, в декабре прошлого года Казахстан на заседании Межправсовета ЕЭК наложил вето на решение коллегии ЕЭК по общему рынку лома и отходов черных и цветных металлов, из-за чего, к примеру, Россия недополучает нужные объемы казахстанского материала для своих металлургических комбинатов, расположенных за Уралом.

По словам Малкиной, за январь – ноябрь 2020 года в ЕАЭС доля металлургии в обрабатывающей промышленности заняла почти 30%.

"Это много и от этого зависит не только работа металлургии, но и работа граждан, бизнеса, вовлеченного в сбор лома. В любом случае, мы видим проблему, мы понимаем, что этот вопрос нужно решать централизованно, главы правительств договорились сохранить консультации", – отметила она.

В целом внутри ЕАЭС отсутствует дефицит сырья. Общий рынок лома оценивается в 2,3 миллиарда тонн, этого достаточно для обеспечения потребностей союза, рассказала Малкина. Однако на сегодня нет запрета на вывоз лома за пределы ЕАЭС.

© Photo : ЕЭК
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Малкина не исключила, что будут введены ограничения на экспорт лома за пределы союза, а внутри объединения все ограничения будут сняты. Это как одно из решений непростого вопроса.

С чего все началось

Напомним, с конца октября 2018 года Казахстан ограничил вывоз лома и отходов черных и цветных металлов автомобильным транспортом, а с июня 2020 года ограничен вывоз железнодорожным транспортом. Такие шаги страны государства-члены коллегии ЕЭК квалифицировали как барьер на внутреннем рынке союза.

В ноябре 2020 года получила уведомление о нарушении норм ЕЭК и Беларусь – за введение разрешительного принципа на вывоз лома за пределы страны. Коллегия ЕЭК посчитала такую меру препятствием.

Согласно положениям Договора о ЕАЭС полноценное функционирование внутреннего рынка предусматривает свободное передвижение товаров внутри объединения.

 
Теги: Минск
 
 
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Вето на решение по общему рынку наложил Казахстан, но в Евразийской экономической комиссии убеждены, что нужно ограничить экспорт сырья за пределы ЕАЭС, а внутри...
 
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