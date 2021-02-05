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Ничего экстраординарного: Ищенко о встрече Фишер с Латушко и Тихановской

05.02.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Ничего экстраординарного: Ищенко встрече Фишер с Латушко и Тихановской

Назначенная послом США в Беларуси Джули Фишер перед прибытием в Минск посетила Варшаву и Вильнюс, где встретилась с оппозиционными лидерами Павлом Латушко и Светланой Тихановской. Как трактовать действия дипломата и есть ли в них некий месседж, направленный действующей белорусской власти, своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился известный российский политический эксперт Ростислав Ищенко. 

© Sputnik
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"Встречи послов с лидерами оппозиции ― для американцев это обычная практика, не думаю, что это нечто экстраординарное и они собирались послать какой-то месседж, они просто действовали в рамках своих привычек", ― отметил собеседник Sputnik.

Касаясь темы предстоящего Всебелорусского народного собрания, эксперт отметил ряд неясностей, которые, по его мнению, могут привести к тому, что в Беларуси будут два президента: президент Лукашенко и президент коллективный в виде Всебелорусского народного собрания.

"С моей точки зрения, попытка уйти от реальной реформы, от перераспределения полномочий между координационными ветвями власти ― парламентом, правительством и президентом ― путем создания еще одной надстройки ущербна, она не в интересах самого Лукашенко. Он сам себе создает альтернативу в виде "коллективного" президента ― Всебелорусского народного собрания", ― полагает эксперт.

Комментарий известного российского политического аналитика Ростислава Ищенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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О встречах назначенной новым послом США в Беларуси Джули Фишер с лидерами оппозиции и предстоящем Всебелорусском народном собрании рассуждает известный...
 
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