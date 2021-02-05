Источник материала: Sputnik Беларусь

Вооруженные силы РФ в ближайшем будущем получат новые штабные самолеты - на базе дальнемагистрального Ил-96-400М. Такие воздушные пункты управления еще называют "самолетами Судного дня" - в них командование и высшие лица страны смогут организовывать работу и управление войсками.

Сейчас эту роль пока выполняют Ил-80, которые эксплуатируются в войсках более 15 лет и выработали большую часть своего ресурса.

Историю возникновения и эксплуатации российских "самолетов Судного дня" читайте в материале Sputnik.

На случай глобального конфликта

Военно-космические силы РФ имеют в своем распоряжении четыре таких лайнера, они создавались для Министерства обороны страны на базе Ил-86 корпорацией "Ростех". Этот воздушный командный пункт относится уже ко второму поколению таких самолетов.

Ил-80 сделан на случай глобального вооруженного конфликта. По задумке такие машины поднимают в воздух, когда наземная инфраструктура отсутствует или вышла из строя. К примеру, из-за ударов ядерным оружием.

"Это уникальный по своим характеристикам комплекс, обеспечивающий стратегическое управление всеми видами и родами войск", — рассказал заместитель генерального директора "Объединенной приборостроительной корпорации" Сергей Скоков.

Подробная информация засекречена

Второе поколение самолетов, по заверениям создателей, отличается лучшей живучестью, сниженными энергопотреблением и модифицированными массогабаритными характеристиками. Однако какое оборудование установлено на борту - государственная тайна. Известно лишь, что борт оснащен всем необходимым для коммуникации со всеми видами и родами войск, а также управления ими. Есть и отдельные помещения, предназначенные для высокопоставленных пассажиров.

Внешне его можно легко определить - по "горбу", который расположен в передней части фюзеляжа за кабиной пилотов.

В случае боевой тревоги и определенного исхода событий, в "самолет Судного дня" поднимется высший командный состав Вооруженных сил РФ. Вместе с ним на дежурство заступит боевой расчет, состоящий из оперативной группы офицеров Генштаба и специалистов технической группы, отвечающей за работу спецоборудования самолета.

Длительная "автономность" такого спецборта обеспечивается дополнительными топливными баками, кроме того "самолет Судного дня" может заправляться и в воздухе. Он оборудован и всевозможными средствами защиты от оружия массового поражения и может выполнять свою задачу даже в случае уничтожения наземного навигационного оборудования, а также спутниковой связи.

Впервые "самолет Судного дня" поднялся в воздух еще в 1985 году, с тех пор он пережил ряд модернизаций, но каждая техника имеет свой ресурс и требует замены на новую - третье поколение уникального лайнера уже готовится к выпуску.

Кража оборудования

В конце декабря 2020 года в один из "самолетов Судного дня" пробрались воры - злоумышленники вскрыли грузовой люк и украли часть аппаратуры. Это происходило в Таганроге, на аэродроме - туда лайнер прибыл для технического обслуживания. Уже в конце января стало известно, что подозреваемый в краже задержан.

Отмечается, что украсть удалось лишь второстепенное оборудование, с непосредственным предназначением спецлайнера оно никак не связано. Подозреваемому уже предъявлено обвинение в краже.

Аналог - только один

Такая специальная техника уникальна. Аналоги есть только у США, они также разработаны на случай ядерной войны. Американцы назвали свое изделие "самолетом Судного дня". Речь идет про Boeing E-4B Nightwatch, который осуществил первый полет в 1973 году. На сегодня на вооружении ВВС США состоят четыре машины E-4B. Кроме этих четырех, под воздушные командные пункты приготовлены 16 самолетов Boeing E-6 Mercury (разработаны в 1989 году).

В России же, начиная с 1987 года, сконструировали четыре самолета Ил-80. Первая модификация поступила в Минобороны в 1992 году. Сегодня все машины находятся на балансе Отдельной авиационной эскадрильи управления и ретрансляции восьмой Авиационной дивизии особого назначения.

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