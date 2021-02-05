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Имбирь - по 20, клубника - по 35. Что почем на брестской «колхозке»

05.02.2021 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почем продают мясо, рыбу, овощи и фрукты на брестском продовольственном рынке, 5 февраля посмотрела «Брестская газета».


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В пятницу уличные ряды на брестской «колхозке» почти не работали из-за мороза. Большинство продавцов разместились «под куполом» «Брестского рынка».

Мясо и рыба

Цены на мясо упали. Куриная разделка подешевела на 10−20 копеек, мякоть свинины оценивают в 7 рублей за кг и выше. Снижение цен продавцы связывают со снижением спроса после новогодних праздников.

Стоимость рыбы не поменялась. Минтай, например, по-прежнему продают почти по 10 рублей за кг.

Овощи и фрукты

Оставшиеся с урожая 2020 года овощи немного поднялись в цене — в среднем на 10−20 копеек. Значительно подорожал за две недели чеснок, помидоры и огурцы.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Из фруктов цена поднялась на цитрусовые, продолжает дешеветь гранат, появилась на рынке привозная клубника.

Молочка и яйца

Более-менее стабильными остаются цены на домашние творог, масло и сыр.

Цены за килограмм можно посмотреть в таблице ниже.

Наименование Цена в рублях за кг Наименование Цена в рублях за кг
Овощи, зелень Фрукты и ягоды
Чеснок 7,93−8 Апельсин 3,90−7,50
Капуста 0,69 Банан 3
Картофель 0,89−1 Виноград 5−9
Лук репчатый 0,89−10 Авокадо 6−7,50 (шт)
Морковь 0,89−1 Груша 4,50
Огурцы 8−8,50 Лимон 4,59−8
Перец 9,50−10,50 Мандарин 5−6
Помидоры 5−10 Клюква 5,85
Брокколи 7,50 Грейпфрут 5
Свекла 0,69 Яблоко 1,95−2,80
Дайкон 4 Хурма 5,62−8
Кабачки 6,50 Киви 5−28
Цветная капуста 12 Гранат 5,50
Капуста пекинская 3 Клубника 35
Помидоры черри 8,50−20    
Салат айсберг 8    
Имбирь 20,88    
    Грибы
    Шампиньоны 6,50
Мясо    
Говядина 9,16−14    
Печень 6,50 Молочка и яйца
Сердце 4,50 Яйца 1,20−2,75 (десяток)
Фарш 7,20 Домашний творог 7,50
Свинина (мякоть) 7−8,50 Домашний сыр 13−14
Свинина (на кости) 5,90−7 Домашнее масло 18
Сало (соленое) 7,50−13    
Сердце 4,50    
Печень 3,95    
Цыпленок-бройлер 4,45−4,60    
Голень 3,99    
Крыло 3,55 Рыба и морепродукты
Бедро 5,99 Креветки 27−39
Филе 6,99 Минтай 6,70
Окорочок 4,10 Мойва 9,90
Грудка 5,70 Сельдь 4,55
Печень 3,30 Скумбрия 8,50
Сердце 4,39 Хек 9,99

 
 
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Овощи и фрукты в большинстве подорожали, а вот мясо - наоборот.
 
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