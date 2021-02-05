Имбирь - по 20, клубника - по 35. Что почем на брестской «колхозке»

Источник материала: Tut.by

Почем продают мясо, рыбу, овощи и фрукты на брестском продовольственном рынке, 5 февраля посмотрела «Брестская газета» .



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В пятницу уличные ряды на брестской «колхозке» почти не работали из-за мороза. Большинство продавцов разместились «под куполом» «Брестского рынка».

Мясо и рыба

Цены на мясо упали. Куриная разделка подешевела на 10−20 копеек, мякоть свинины оценивают в 7 рублей за кг и выше. Снижение цен продавцы связывают со снижением спроса после новогодних праздников.

Стоимость рыбы не поменялась. Минтай, например, по-прежнему продают почти по 10 рублей за кг.

Овощи и фрукты

Оставшиеся с урожая 2020 года овощи немного поднялись в цене — в среднем на 10−20 копеек. Значительно подорожал за две недели чеснок, помидоры и огурцы.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Из фруктов цена поднялась на цитрусовые, продолжает дешеветь гранат, появилась на рынке привозная клубника.

Молочка и яйца

Более-менее стабильными остаются цены на домашние творог, масло и сыр.

Цены за килограмм можно посмотреть в таблице ниже.

Наименование Цена в рублях за кг Наименование Цена в рублях за кг Овощи, зелень Фрукты и ягоды Чеснок 7,93−8 Апельсин 3,90−7,50 Капуста 0,69 Банан 3 Картофель 0,89−1 Виноград 5−9 Лук репчатый 0,89−10 Авокадо 6−7,50 (шт) Морковь 0,89−1 Груша 4,50 Огурцы 8−8,50 Лимон 4,59−8 Перец 9,50−10,50 Мандарин 5−6 Помидоры 5−10 Клюква 5,85 Брокколи 7,50 Грейпфрут 5 Свекла 0,69 Яблоко 1,95−2,80 Дайкон 4 Хурма 5,62−8 Кабачки 6,50 Киви 5−28 Цветная капуста 12 Гранат 5,50 Капуста пекинская 3 Клубника 35 Помидоры черри 8,50−20 Салат айсберг 8 Имбирь 20,88 Грибы Шампиньоны 6,50 Мясо Говядина 9,16−14 Печень 6,50 Молочка и яйца Сердце 4,50 Яйца 1,20−2,75 (десяток) Фарш 7,20 Домашний творог 7,50 Свинина (мякоть) 7−8,50 Домашний сыр 13−14 Свинина (на кости) 5,90−7 Домашнее масло 18 Сало (соленое) 7,50−13 Сердце 4,50 Печень 3,95 Цыпленок-бройлер 4,45−4,60 Голень 3,99 Крыло 3,55 Рыба и морепродукты Бедро 5,99 Креветки 27−39 Филе 6,99 Минтай 6,70 Окорочок 4,10 Мойва 9,90 Грудка 5,70 Сельдь 4,55 Печень 3,30 Скумбрия 8,50 Сердце 4,39 Хек 9,99