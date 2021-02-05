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Имбирь - по 20, клубника - по 35. Что почем на брестской «колхозке»
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Источник материала:
Tut.by
Почем продают мясо, рыбу, овощи и фрукты на брестском продовольственном рынке, 5 февраля посмотрела «Брестская газета».
В пятницу уличные ряды на брестской «колхозке» почти не работали из-за мороза. Большинство продавцов разместились «под куполом» «Брестского рынка».
Мясо и рыба
Цены на мясо упали. Куриная разделка подешевела на 10−20 копеек, мякоть свинины оценивают в 7 рублей за кг и выше. Снижение цен продавцы связывают со снижением спроса после новогодних праздников.
Стоимость рыбы не поменялась. Минтай, например, по-прежнему продают почти по 10 рублей за кг.
Овощи и фрукты
Оставшиеся с урожая 2020 года овощи немного поднялись в цене — в среднем на 10−20 копеек. Значительно подорожал за две недели чеснок, помидоры и огурцы.
Из фруктов цена поднялась на цитрусовые, продолжает дешеветь гранат, появилась на рынке привозная клубника.
Молочка и яйца
Более-менее стабильными остаются цены на домашние творог, масло и сыр.
Цены за килограмм можно посмотреть в таблице ниже.
|Наименование
|Цена в рублях за кг
|Наименование
|Цена в рублях за кг
|Овощи, зелень
|Фрукты и ягоды
|Чеснок
|7,93−8
|Апельсин
|3,90−7,50
|Капуста
|0,69
|Банан
|3
|Картофель
|0,89−1
|Виноград
|5−9
|Лук репчатый
|0,89−10
|Авокадо
|6−7,50 (шт)
|Морковь
|0,89−1
|Груша
|4,50
|Огурцы
|8−8,50
|Лимон
|4,59−8
|Перец
|9,50−10,50
|Мандарин
|5−6
|Помидоры
|5−10
|Клюква
|5,85
|Брокколи
|7,50
|Грейпфрут
|5
|Свекла
|0,69
|Яблоко
|1,95−2,80
|Дайкон
|4
|Хурма
|5,62−8
|Кабачки
|6,50
|Киви
|5−28
|Цветная капуста
|12
|Гранат
|5,50
|Капуста пекинская
|3
|Клубника
|35
|Помидоры черри
|8,50−20
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|Салат айсберг
|8
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|Имбирь
|20,88
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|Грибы
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|Шампиньоны
|6,50
|Мясо
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|Говядина
|9,16−14
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|Печень
|6,50
|Молочка и яйца
|Сердце
|4,50
|Яйца
|1,20−2,75 (десяток)
|Фарш
|7,20
|Домашний творог
|7,50
|Свинина (мякоть)
|7−8,50
|Домашний сыр
|13−14
|Свинина (на кости)
|5,90−7
|Домашнее масло
|18
|Сало (соленое)
|7,50−13
|
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|Сердце
|4,50
|
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|Печень
|3,95
|
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|Цыпленок-бройлер
|4,45−4,60
|
|
|Голень
|3,99
|
|
|Крыло
|3,55
|Рыба и морепродукты
|Бедро
|5,99
|Креветки
|27−39
|Филе
|6,99
|Минтай
|6,70
|Окорочок
|4,10
|Мойва
|9,90
|Грудка
|5,70
|Сельдь
|4,55
|Печень
|3,30
|Скумбрия
|8,50
|Сердце
|4,39
|Хек
|9,99
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Овощи и фрукты в большинстве подорожали, а вот мясо - наоборот.
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