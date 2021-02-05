Айтишник, которого сбил бус силовиков, получил три года «химии» за поврежденные машины правоохранителей

Источник материала: Tut.by

«Сожалею, что не сдержал своих эмоций и выбрал такой неадекватный способ их выплеснуть», — сказал в последнем слове айтишник Степан Чикилев, который, по версии следствия, бросал в автомобили силовиков предметы и тем самым повредил их. Напомним, перед задержанием молодого человека сбил бус правоохранителей. Парень попросил переквалифицировать его действия и не лишать свободы. В результате суд Фрунзенского района Минска приговорил его к ограничению свободы с направлением в учреждение открытого типа сроком на три года.



Фото: TUT.BY

Суд над 35-летним Степаном Чикилевым прошел за три дня. На первом заседании выступили пятеро свидетелей в балаклавах и темных очках, сам обвиняемый, просмотрели видео и изучили письменные материалы дела. Потом состоялись прения сторон.

Сегодня утром последнее слово предоставили обвиняемому, а уже вечером огласили приговор.

— Наша страна сейчас проходит трудный период. На то, что сейчас происходит, в том числе на улице, тяжело смотреть любому, независимо от его взглядов и убеждений. Еще тяжелее — когда сталкиваешься с этим лицом к лицу, что и произошло со мной 15 ноября прошлого года — начал говорить обвиняемый.

Степан отметил, что не хочет перекладывать всю ответственность за произошедшее на какие-то внешние обстоятельства, тем не менее они сыграли свою роль. В то же время парень понимает и признает, что он совершил, не отказывался от этого раньше и сейчас. Но вместе с тем, он не согласился с некоторыми пунктами обвинения.

— Я был один, не участвовал в хулиганских действиях с группой лиц. Это подтверждается видеозаписями и показаниями свидетелей. Количество моих бросков меньше, чем количество повреждений. Нет доказательств, что все эти повреждения были нанесены в этом месте и в это время, что все их сделал я.

Обвиняемый считает, что квалификация его действий по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси (Злостное хулиганство) необоснованны, я потому попросил суд переквалифицировать их на часть 1 той же статьи (Хулиганство). Также он отметил, что хулиганских побуждений у него не было, он не хотел никому ничего доказать и показать. Действия его, хотя и были эмоциональными и спонтанными, имели причину, о которой он говорил на заседаниях. Чикилев считает, что вывод гособвинителя о том, что его бросок был прицельный, сделан на основе одного видео, а остальные записи не учли и не проанализировали.

— За этот спонтанный поступок мне стыдно, я понимаю, что он не мог привести к каким-то результатам. Можно было поступить как-то по другому: лучше, умнее. Сожалею, что не сдержал своих эмоций и выбрал такой неадекватный способ их выплеснуть.

Парень извинился перед людьми, которым навредил своим поступком, не только тем, кто был на месте происшествия, но и своим близким и коллегам — за хлопоты и неудобства.

— Я никогда не отделял и не противопоставлял себя обществу, мне не безразлично, что сейчас происходит и что будет происходить в дальнейшем. Прошу не назначать мне наказание, связанное с лишением свободы. Даже неся наказание, я бы хотел продолжать оставаться полезным для общества, работать, развиваться профессионально, выплачивать налоги, поддерживать своих родных и близких, не становясь для них и государства обузой. Это важно для меня, потому что я все-таки верю, что мы все, несмотря на взгляды и убеждения, сможем преодолеть все трудности и сделать свою страну лучше.

Суд Фрунзенского района признал Степана Чикилева виновным по ч. 2 ст. 339 УК Беларуси (Злостное хулиганство) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа на три года. До вступления приговора в силу меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, речь — о событиях на проспекте Пушкина в Минске 15 ноября прошлого года. В районе 12.00 силовики разгоняли там протестный марш. На видео , которые прислали свидетели, видно, как парень в серой куртке замахивается рукой в сторону бусов. В этот момент по встречке со стороны станции метро «Пушкинская» ехал еще один синий микроавтобус, он и сбил пешехода в сером. Из авто выскочили силовики, которые затащили сбитого парня в салон машины, и уехали. Позже травмированного парня госпитализировали в БСМП, а через два дня отправили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство.

На следующий день ГУВД Минска сообщило , что 34-летний мужчина, находясь на проезжей части, не соблюдал ПДД, тем самым подвергал себя и окружающих опасности. В результате его действий произошло ДТП с пешеходом и микроавтобусом. По факту ДТП начали проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Однако результаты этой проверки неизвестны: в РОСК Фрунзенского района информация о ДТП не поступала, а в столичной ГАИ ответили , что «сведения, содержащиеся в делах об административных правонарушениях, относятся к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено».