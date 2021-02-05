Эра люстр из дворца в хрущевке прошла. Дизайнеры рассказали, какие светильники сейчас в моде

Источник материала: Tut.by

Во многих интерьерах, будь то малогабаритная квартира или просторный дом, в последнее время мы видим светильники-споты и шары. Означает ли это, что такой свет уже набил всем оскомину и скоро выйдет из моды? И вообще, практичны ли такие варианты освещения? Какие светильники на самом деле сейчас в тренде и как подобрать подходящие, рассказали дизайнеры интерьера.



Фото:3ddd.ru

«Эра люстр из Букингемского дворца в хрущевке осталась позади»

Дизайнер интерьера Егор Брель говорит, что тема освещения почти необъятная, о светильниках можно говорить бесконечно много. Поэтому предлагает рассмотреть самые актуальные модели освещения и его применение.

— Думаю, стоит начать с так называемого в народе и среди многих дизайнеров технического освещения: трековых и точечных светильников, накладных спотов, led подсветки.

Вышеназванные варианты освещения очень популярны в дизайне интерьера. Это не течение моды. Это светильники на любой кошелек, с отличным функционалом, с огромным выбором моделей: цвета, формы, типа ламп, глубины встройки, диаметров и т.д., смотря какая стоит задача.

— Раз уж я поставил первым пунктом функционал, то сразу хочется оговориться: эра люстр из Букингемского дворца в хрущевке с потолком 2450 мм осталась позади. Мировые компании по освещению сломали голову: как сделать так, чтобы света было много и он стал просто стильно и без излишеств подчеркнутой деталью интерьера или архитектуры. А еще лучше — если его вообще особо не будет видно.



Фото: arkoslight.com

Фото: arkoslight.com

По словам Егора, самые популярные — точечные светильники, и они хороши во всем. В зависимости от количества и правильного распределения на потолке и по зонам можно легко добиться всех желаемых сценариев освещения. Так, на кухне получится яркая рабочая зона, в спальне — интимный и мягкий свет, в гостиной — акцентные подсветки текстиля, картин, стеллажа с книгами. Еще один плюс — это почти полное отсутствие собственной тени. В любой точке комнаты световой поток создается прямо над нашими головами, что очень уменьшает тень.

— Модели, которые отлично подойдут под разные задачи и которые имеют отличный дизайн, — это безбортовые споты. Они устанавливаются ровно с плоскостью потолка. Одно «но»! Они классно выглядят на гипсокартоне, но на потолках ПВХ из-за особенностей монтажа появляется рамка, кольцо.



Фото: archiexpo.com

Накладные споты представляют собой осветительные приборы относительно небольших габаритов, которые могут устанавливаться практически в любой точке потолка. Наибольшее распространение они получили как дополнительное освещение, позволяющее выделить определенный участок пола или подсветить какой-либо элемент декора, а также как декоративное освещение для выделения светом предметов коллекционирования или искусства.



Вариант использования спотов как акцента. Фото: supermodular.com

Споты создают точечное, направленное освещение. Суть та же, что и в вышеописанных встроенных спотах. Только накладной тип помимо хорошего освещения добавит интерьеру немного больше индивидуальности.



Накладные варианты: различные диаметры, высоты и отделки. Фото: supermodular.com

Накладные варианты: различные диаметры, высоты и отделки. Фото: supermodular.com

— А лучше всего не ограничиваться чем-то одним, это скучно. Комбинируйте типы освещения в зависимости от задач. В моде такие модели, как трубочки разных высот и отделок (золото, латунь, бронза, белый или черный цвета); квадратные в сечении с различными углами поворота спота; спот с линзой для более качественного и равномерного освещения (идеально для кухни).



Споты с линзой. Фото: arkoslight.com

Теперь остановимся на треках. Такие системы освещения завоевали большую популярность и успели стать практически лидерами в освещении. Главная особенность таких осветительных приборов — способность спотов перемещаться вдоль токопроводящих шин (трека).

— Трек может быть накладным на потолок, а также встроенным магнитным. Круто то, что с количеством света не ошибешься. Купил на шинопровод в квартиру пять спотов. Света мало? Всегда можно добавлять еще и отрегулировать угол освещения, расстояния и т.д. Также треки хороши в комбинации с вышеописанными типами освещения, с подвесами и другими светильниками — такой микс используется для организации различных сценариев освещения в интерьере и по зонам.



Фото: 100light.ru

Дизайнер отдельно рассказал и об основных и всем знакомых типах искусственного освещения: люстрах, подвесах, бра, торшерах.

— Если говорить о тенденциях, то сейчас активно используют светодиодные источники света; большое внимание уделяют деталям и модным отделкам; делают выбор в пользу экономичности электроэнергии и экологичности материалов; комбинируют различные источники света (ультрасовременное с винтажным или просто микс технического освещения). В моде также архитектурное освещение ниш и проемов (невидимое освещение как архитектурный инструмент). И, как говорил выше, в тренде использование современных систем освещения с подвижными светильниками (те самые треки).

Что касается материалов, то сегодня лидирующую позицию взяли матовые отделки металла в цвете золота, латуни (в дорогих моделях может быть латунь и в чистом виде), сочетания черного и белого (классический рецепт на все времена).



Фото: arkoslight.com

Теперь о форме. Сейчас шефство над всем взяли круглые формы, шары, овалы, эллипсы и тому подобное. Каждый из производителей пытается прыгнуть на голову выше, придумывая новые комбинации и композиции.



Фото: arkoslight.com

Фото: arkoslight.com

— В моде структурные светильники и сложные формы. Сейчас свобода формы — это не просто словосочетание, а целый пласт в светодизайне. Светильник — это и дерево, и сложно сплетенная геометрия, и глаз пришельца, и ливень… Из более привычного — это «хорошо забытая старая» новая геометрия и все, что с ней связанно. Например, витой металл, скульптурная керамика, ветка, вынесенная Балтикой на берег. Такие формы дают невероятную свободу в оформлении освещения.



Фото: ingo-maurer.com



Фото: vobox.ru

Как выглядят недорогие модные светильники и какие сейчас тренды

Дизайнер интерьера Надежда Тимохина говорит, что первый и, пожалуй, самый главный тренд — это сomfort living, то есть комфортная среда, психологический комфорт и безопасность.

— Технологии набирают обороты и все сильнее влияют на повседневную жизнь. Вместе со световыми технологиями меняются и тренды, которые влияют на светодизайн и светотехнику. Освещение может как улучшить, так и ухудшить наши ежедневные ритуалы. К ним относятся чтение, приготовление пищи, принятие ванны.

Из-за пандемии у нас появилась необходимость превращать домашние интерьеры утром в офис, а вечером — в уютную гостиную, и это стало доступным любому потребителю. Появилось много систем управления светом. Сейчас можно управлять световым потоком, его температурой, интенсивностью как с маленького пульта, так и со смартфона.



Светильник из керамики. Его делали в Минске под дизайн-проект Надежды. Фото предоставила Надежда Тимохина

Рядом с первым трендом идет и второй — экологичность (натуральность в материалах). В моде сейчас натуральная красота.

— Тренд в материалах светильников — натуральные материалы: стекло, дерево, керамика, ротанг, бумага, лоза, бечевка. Кстати, экологичность — это и снижение энергозатрат, стремление к разумному потреблению. Современные светильники все меньше и меньше потребляют электроэнергии.

Ниже Надежда приводит примеры довольно бюджетных светильников из ИКЕА и ZARA. Их, кстати, можно сделать самому.



Фото: zarahome.com



Фото: ikea.com

— Тренд на экологичность делает светильники доступными. Модные варианты стоят недорого, их легко достать.

В продолжение темы технологий дизайнер называет вытекающий отсюда тренд — портативность, мобильность (беспроводность).

— До полного исчезновения проводов нам, конечно же, еще далеко. Но технологии шагнули вперед, и производители повсеместно пытаются внедрить в светильники батареи, сделать их мобильными, портативными, не привязанными к определенным розеткам, а также светильники, которые можно передвигать, носить с собой.



Фото: cgmood.com

Следующий тренд — многофункциональность. В современном мире светильник не может быть просто светильником. В него закладывают дополнительные функции. Сейчас в светильники встраивают зарядки для мобильных телефонов, USB-выходы. Также есть светильники, которые являются и полочкой, и прикроватной тумбочкой, и кашпо для растений.



Фото: cgmood.com



Хорошее решения для малогабаритных квартир. Фото: mebelmoscow.ru

Надежда отмечает, что, говоря о трендах, нужно делать разделение на тенденции в области светотехники и в области светодизайна.

— Выше мы поговорили о технологичности, беспроводном управлении, комбинировании разных функций в одном приборе (изменение цветовой температуры, размера светового пятна) и добавленных функциях. Хотелось бы остановиться и на световых решениях и светодизайне.

Что касается световых сценариев, то как минимум они должны присутствовать. Теперь в помещении мы не ограничиваемся одним источником освещения, теперь есть многослойность света. Светодиодное освещение с потолков уходит на мебель, стены, стеновые панели, подсветки плинтусов.



Фото: 3ddd.ru

Тренд-2021: встроенный свет становится абсолютно невидимым. То есть его как бы нет, но он откуда-то сочится, струится. Все встроенные трековые светильники становятся тоньше, менее видимы глазу. Встроенные точечные светильники монтируются еще на уровне шпатлевки стен, крепежные элементы полностью маскируют в отделке.



Фото: 3ddd.ru

Трековые системы все так же присутствуют, но они тоньше и менее заметны, диаметр самих светильников меньше, они более лаконичные.

Позиционные светильники — они встраиваются в стены, пол или потолок, мебель. Используются, чтобы создать эффект размытого света в помещении.



Фото6 dopo-domani.com

В моде остаются простые геометрические формы (шар, цилиндр, линейные светильники) и монохромные сочетания цветов. По форме можно отдельно выделить различные шары любых диаметров, комплектаций и сочетаний. По цветам — матовый черный и латунь (неяркий золотой).



Фото: 3ddd.ru