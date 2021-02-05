Cын Иосифа Кобзона регистрирует бренд «Вдова Кобзон»: вот для чего

Источник материала: Tut.by

Андрей Кобзон, сын певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, подал заявку на регистрацию товарного знака «Вдова Кобзон», а также его варианта на французском языке — «Veuve Kobzon». Соответствующие документы «Открытые медиа» обнаружили на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) России.



Иосиф Кобзон. Фото: РБК

Обе заявки были поданы Кобзоном в ведомство 12 января, следует из документации Роспатента. Сын народного артиста СССР регистрирует новый бренд по 33 классу МКТУ (Международной классификации товаров и услуг) для алкогольной продукции, за исключением пива.

Среди широкого перечня напитков, для продажи которых можно будет использовать товарный знак «Вдова Кобзон», — вино, бренди, водки, ликер, ром и сакэ.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер в августе 2018 года в возрасте 80 лет, почти 60 из них он провел на сцене. С 1997 года певец был депутатом Госдумы на протяжении шести созывов. В нижнюю палату российского парламента он избирался от партии «Единая Россия».