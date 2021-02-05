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Тихановская обсудила ситуацию в Беларуси с новый министром иностранных дел Эстонии

05.02.2021 17:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ситуация в Беларуси обсуждена в телефонном разговоре Светланы Тихановской с новым министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс.

Тихановская обсудила ситуацию в Беларуси с новый министром иностранных дел Эстонии

В ходе беседы экс-кандидат в президенты Беларуси сообщила, в частности, о задержании юриста Офиса по правам людей с инвалидностью Олега Граблевского и заключении под домашний арест директора учреждения Сергея Дроздовского.

«Юрист Олег Граблевский был задержан и доставлен на Окрестина, а директор Сергей Дроздовский, который передвигается на инвалидной коляске, провел 7 часов без движения в Следственном комитете. Это настоящая пытка для человека», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Тихановская также напомнила, что в Беларуси уже 226 человек признаны политзаключеными, в отношении сторонников перемен заведено более тысячи уголовных дел. «Эти числа растут — режим пытается запугать народ террором. Суды приговаривают людей к годам заключения по надуманным причинам», — говорится в сообщении.

При этом, подчеркнула Тихановская, белорусы не сдаются. «Режим отвечает очень жестко, но воля народа не ослабла», — сказала она и отметила, что важно продолжать давление на режим как внутри Беларуси, так и за ее пределами.

Глава МИД Эстонии заверила, что ее страна продолжит поддержку белорусов для восстановления верховенства права и проведения новых честных выборов. Эстония продолжит лоббировать введение более жестких санкций и усиливать давление для немедленного освобождения политических заключенных в Беларуси.

Также Эстония присоединится к международному Дню солидарности с Беларусью, который по инициативе Тихановской пройдет 7 февраля.

 
 
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Ситуация в Беларуси обсуждена в телефонном разговоре Светланы Тихановской с новым министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс.
 
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