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Дания построит остров в Северном море, чтобы перестать жечь нефть и газ
Источник материала: Хартия'97
Дания построит остров в Северном море, чтобы перестать жечь нефть и газ
Идею поддержали датские политики всех направлений.
Датское правительство дало зеленый свет строительству в Северном море огромного искусственного острова. На площади, равной 18 футбольным полям (120 тысяч квадратных метров), разместятся 200 ветровых генераторов, способных обеспечить электроэнергией три миллиона домохозяйств, сообщает
Это крупнейший строительный проект в истории Дании, оцениваемый в 34 млрд долларов.
Остров будет принадлежать наполовину государству, наполовину частному сектору.
В будущем его размер может увеличиться втрое.
Предполагается, что остров будет снабжать электричеством и соседние страны.
Их список пока не оглашается, но профессор Якоб Остергард из Технического университета Дании в интервью назвал возможными партнерами Великобританию, Германию и Нидерланды.
Огромная ветровая электростанция будет также вырабатывать водород для использования в промышленности и на транспорте.
Согласно принятому в Дании Акту о климате, страна собирается в ближайшие 10 лет сократить выбросы парниковых газов на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году полностью выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов.
В декабре прошлого года Копенгаген объявил о прекращении разведки нефти и газа на принадлежащей ему части дна Северного моря.
По словам министра энергетики Дана Йоргенсена, страна меняет приоритеты.
«Это гигантский проект, - заявил профессор Остергард. - Это новый шаг в развитии датской ветроэнергетики. Мы начали с установки ветряков на суше, потом на прибрежном мелководье, теперь на искусственных островах. Дания будет мировым лидером в этой области».
Идею поддержали датские политики всех направлений.
То, что начиналось как фантазия, теперь воплощается в жизнь, сказал бывший министр энергетики Дании Расмус Хельвег Петерсен из Социально-либеральной партии.
Экологическая группа Dansk Energi приветствовала «начало воплощения мечты», но выразила сомнение в том, что остров будет готов к 2033 году, как запланировано.
У берегов острова Борнхольм на Балтике, к востоку от материковой Дании, намечено построить еще один подобный остров, но меньшего размера. Уже подписаны соглашения, по которым энергия с него пойдет в Германию, Бельгию и Нидерланды.
В прошлом ноябре Евросоюз огласил план нарастить выработку электроэнергии на установленных в море ветряках в пять раз к 2030 году и в 25 раз к 2050.
Третья часть энергетических потребностей ЕС уже покрывается за счет возобновляемых источников.
Суммарная мощность ветряных генераторов морского базирования в странах Евросоюза составляет 12 гигаватт, из них на Данию приходится 1,7 гигаватта. Остров в Северном море рассчитан на три гигаватта, остров возле Борнхольма - на два гигаватта.
Точное место, где расположится большой остров, пока не названо. Известно лишь примерное расстояние от берега - 80 км.
Датское телевидение сообщило, что государственное агентство по энергетике предварительно выбрало две точки к западу от полуострова Ютландия и что в обоих местах глубина моря составляет 26-27 метров.
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Идею поддержали датские политики всех направлений.
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