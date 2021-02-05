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Студенты запустили новый флешмоб в поддержку белорусских политзаключенных
Источник материала: Хартия'97
Студенты запустили новый флешмоб в поддержку белорусских политзаключенных
На что ты способен ради мечты?
Студенты сбривают волосы в знак солидарности с политзаключёнными. Именно такая «причёска» распространена в местах лишения свободы и СИЗО, где без вины находятся тысячи белорусов, сообщает телеграм-канал
– Много месяцев мы вместе пытаемся остановить насилие и правовой дефолт в Беларуси. Остановить репрессии, помочь незаконно осужденным. И пока мы говорим об этом, беспредел не превращается в норму.
Сегодня мы, активисты общестуденческого протестного движения, вдохновившись поступком Артёма из группы Naviband, бреемся налысо в знак солидарности с нашими политзаключёнными. Это — малая жертва своим комфортом ради тех, кто пожертвовал своей свободой для нашего общего дела.
Мы считаем, что нельзя забывать про сотни людей, которые сидят за нашу и вашу свободу.
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На что ты способен ради мечты?
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