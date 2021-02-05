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«Левада»: Каждый пятый россиянин одобряет деятельность Навального

05.02.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Левада»: Каждый пятый россиянин одобряет деятельность Навального

  • 5.02.2021, 17:25
«Левада»: Каждый пятый россиянин одобряет деятельность Навального
Алексей Навальный
Фото: AP

Опубликованы подробные результаты соцопроса.

Каждый пятый житель России одобряет деятельность оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-Центра". Вопросы были сформулированы совместно с "Открытыми медиа", сообщает «Настоящее время».

Социологи указывают, что уровень одобрения Навального остается неизменным с сентября 2020 года (19%, против 20% в сентябре). Большинство одобряющих в возрастной группе от 18 до 24 лет (36%), в возрасте от 25 до 39 лет политика одобряют 23% опрошенных. Хуже всего к Навальному относятся россияне старше 55 лет – лишь 12 процентов одобряют его деятельность.

Подчеркивается, что негативно к Навальному относятся прежде всего те респонденты, чей основной источник информации – телевидение (64%), а также родственники или друзья (54%). Пользователи интернета и читатели телеграм-каналов относятся к политику гораздо лучше, чем в среднем по выборке (45%).

Положительные чувства к политику испытывают в общей сложности 31% опрошенных, негативные – 37%, нейтральных – почти треть (29%). Сторонники деятельности политика чаще испытывают чувство уважения к нему (45%) или не могут сказать ничего плохого (31%). Критики Навального чаще относятся к нему нейтрально (31%) или не могут сказать ничего хорошего (23%).

Социологи указывают, что большинство россиян (68%) не поменяли своего отношения к Алексею Навальному из-за последних событий: его возвращение и последующий арест, фильм про "дворец Путина" и митинги.

Директор "Левада-Центра" Лев Гудков обратил внимание, что опрос проводился до судебного заседания 2 февраля, поэтому решение суда не успело повлиять на мнение респондентов. По его словам, пока последние события слабо отразились на общественном мнении и нужно время, чтобы люди это обсудили и это вылилось в какие-то жесткие стереотипы.

Гудков отметил, что 79% опрошенных отношения к Путину не изменили. Среди этого большинства в том числе и сторонники Навального, для которых коррумпированность верхушки власти не стала открытием, поэтому их мнение осталось неизменным.

Уверенность сторонников Путина в неправоте Навального держится не на каких-то фактических и логических доводах, а на потребляемой ими телевизионной пропаганде. Так, 70% среди тех, кто не пользуется соцсетями и интернетом, как сказал директор центра, заявили, что в фильме показана неправда — несмотря на то, что сам фильм они не видели.

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Опубликованы подробные результаты соцопроса.
 
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