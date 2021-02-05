|
A1 на три дня снизил цены на смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei
Источник материала: Tut.by
А1 на несколько дней снизил цены на ряд смартфонов от компаний Samsung, Huawei и Xiaomi. Об этом говорится на официальном сайте оператора.
В сообщении А1 говорится: скидки на модели Xiaomi действуют с пятого по седьмое февраля, на Samsung и Huawei — по восьмое февраля. Там же уточняется: купить девайсы можно как одним платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев. Правда, чтобы получить скидку на устройства корейской компании, сотруднику магазина нужно сказать промокод Samsung (или ввести его в поле при оформлении заказа онлайн).
Мы посмотрели, какие девайсы отдают по более низкой, чем обычно, цене. Из интересного, например,
«Народные»
Среди гаджетов Huawei выгодно предлагают, к примеру, модель
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрели, что отдают со скидкой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)