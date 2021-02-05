A1 на три дня снизил цены на смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei

Источник материала: Tut.by

А1 на несколько дней снизил цены на ряд смартфонов от компаний Samsung, Huawei и Xiaomi. Об этом говорится на официальном сайте оператора.





В сообщении А1 говорится: скидки на модели Xiaomi действуют с пятого по седьмое февраля, на Samsung и Huawei — по восьмое февраля. Там же уточняется: купить девайсы можно как одним платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев. Правда, чтобы получить скидку на устройства корейской компании, сотруднику магазина нужно сказать промокод Samsung (или ввести его в поле при оформлении заказа онлайн).

Мы посмотрели, какие девайсы отдают по более низкой, чем обычно, цене. Из интересного, например, Xiaomi Redmi Note 9 — устройство сейчас отдают за 499 и 559 рублей (64 ГБ и 128 ГБ). Старший Redmi Note 9 Pro в версии на 128 ГБ отдают за 719 рублей (при обычной цене в 799 рублей).

«Народные» Samsung Galaxy A31 скинули в цене больше. Так, модели с 64 и 128 ГБ продаются за 579 и 646 рублей (вместо 679 и 759 рублей). Неплохая скидка есть и на флагманы прошлого года. Скажем, Galaxy S20+ (128 ГБ) подешевел до 2210 рублей (вместо 2599 рублей), а S20 Ultra (128 ГБ) — до 2830 рублей (вместо 3329 рублей).

Среди гаджетов Huawei выгодно предлагают, к примеру, модель P Smart 2021 (128 ГБ) — ее акционная цена 599 рублей (вместо 699 рублей). Можно взять и прошлогодний P40 Lite (128 ГБ) за 649 рублей вместо 759 рублей.