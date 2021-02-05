Где поселят участников Всебелорусского собрания, где их будут кормить, как развлекать и что подарят

Источник материала: Tut.by

Участникам Всебелорусского народного собрания обещают безопасные и комфортные условия труда и отдыха. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, где их поселят, где будут кормить, а такую развлекательную программу и подарки им подготовили.



Так была украшена столица во время последнего Всебелорусского народного собрания Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

2 февраля Александр Лукашенко заявил, что «бытовые и другие вещи очень важны для тех, кто будет работать на съезде». «Здесь люди, приехавшие из регионов, должны чувствовать себя как дома. И они дома. Не „дома“, а дома. Они приехали к себе домой — в столицу нашей Родины», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам подготовки и проведения VI Всебелорусского народного собрания.

Мы попытались узнать, какие бытовые условия намерены обеспечить делегатам.

Где собираются поселить делегатов

ВНС пройдет 11−12 февраля. На собрание могут отправить до 310 человек из каждой области, а из Минска — до 370. Участников из регионов планируют расселить в гостиницах «Беларусь», «Юбилейная», «Минск», «Виктория&СПА», а также, вероятно, в «Планете». В последнем отеле есть свободные места на 11 и 12 февраля, а в остальных бронирование на числа, когда будет проходить ВНС, недоступно.

К примеру, в гостинице «Минск» — 252 номера разных категорий комфорта. Цены — от 111 рублей с учетом скидки. Есть номер и дороже 800 рублей. На 10 и 11 февраля здесь нет свободных мест.



Скрин с сайта гостиницы «Минск»

В гостинице «Юбилейная» цены стартуют от 50 рублей за номер. На 10 и 11 февраля здесь также нет вариантов для заселения. В «Беларуси» нельзя оформить заселение с 10 по 12 февраля.

Проживание для делегатов в гостиницах, по нашей информации, бесплатное.



Скрин с сайта гостиницы «Беларусь»

Некоторых участников ВНС, по нашей информации, планируют заселить в общежитие Минского государственного колледжа искусств в агрогородке Прилуки в Минском районе.

Иностранных гостей намерены разместить в «Президент-Отеле». Здесь недоступны для бронирования 4 даты — с 9 до 12 февраля. Напомним, ранее стало известно , что на ВНС должен приехать лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



Скрин с сайта гостиницы «Президент-Отель»

Будут ли возмещать расходы гостиницам на прием участников ВНС — вопрос открытый. В подобных случаях, когда услуги нужны под госмероприятие, оплата может быть не предусмотрена. Тем более что 4 отеля входят в гостиничный холдинг управделами президента — «Юбилейная», «Планета», «Минск», «Президент-Отель».

Где будут кормить

Завтракать участники ВНС, как планируется, будут в гостиницах (кроме минчан, разумеется). Где будут завтракать те, кого могут разместить в общежитии колледжа искусств в Прилуках, пока неизвестно. В самом общежитии рассказали, что здание новое (ввели в эксплуатацию в декабре 2019 года. — Прим. ред.), но с питанием есть вопросы: здесь нет, к примеру, магазина или буфета. Зато на этажах установлены микроволновки и холодильники.

Во время собрания во Дворце Республики запланирована как минимум одна кофе-пауза в день, на которой можно будет выпить кофе-чай с бутербродами, отечественными печеньем и конфетами.



Во Дворце Республики ведется подготовка к ВНС

Около 16.00−17.00, как планируется, будет «поздний обед», переходящий в ужин. По нашей информации, планируют подавать кашу и что-то из мясного. Один из вероятных вариантов — гречка с мясными колбасками. Алкоголя на столах, как сообщают наши источники, не будет.

Для питания делегатов могут задействовать не только кафе, которое расположено внутри Дворца Республики, но и зал приемов и фойе малого зала.



Во Дворце Республики ведется подготовка к ВНС

Тем временем во Дворце Республики уже вовсю идет подготовка. В помощь работникам Дворца намерены направить персонал из некоторых госорганизаций общественного питания.

«Для облуживания такого большого количества людей нашего штатного персонала не хватит, будут привлекаться дополнительные работники, — уточнили во Дворце Республики. — Мы к 10-му числу уже будем полностью готовы к проведению этого мероприятия. Ждем гостей у нас 11 и 12 числа».

По нашей информации, для обеспечения питания делегатов во Дворце может потребоваться дополнительно помощь до 100 работников. Это в числе прочих повара, буфетчики, мойщики посуды, грузчики.

«Командированным» работникам, по сообщениям, нужно будет сдать ПЦР-тест, им обещают достойную оплату. При этом кандидатуры специалистов сначала должны одобрить, прежде чем они сдадут тест и пройдут инструктаж по работе на собрании.

А развлекательная программа предусмотрена?

Да. В первый день — 11 февраля — участники ВНС вечером, по нашей информации, отправятся на концерт во Дворец спорта. Кто там будет выступать, пока неизвестно. В афише не значится концерт на эту дату. Но во Дворце уточнили, что билетов на концерт нет и не будет в продаже.

При этом во Дворце Республики развлекательная программа для делегатов не предусмотрена, здесь будут проходить рабочие моменты собрания.

Какие подарки подготовили

В телеграм-канале ВНС накануне появились фотографии подарков, которые намерены вручить делегатам. «Все скромно, без лишней показухи. Скромность, она, как известно, украшает», — написали в телеграм-канале.





Среди подарков — портфель с изображением государственного флага, органайзер, сувенирный блокнот, две металлические ручки в коробочке с креплением, комплект медицинских масок и антисептик, а также брошюра с основными положениями проекта программы социально-экономического развития страны на нынешнюю пятилетку.

А что с транспортом

Точной информации о том, на чем будут доставлять участников ВНС до Минска, нет. Вероятнее всего, это будут автобусы. На сайте госзакупок появилось несколько заявок на пассажирские перевозки из областных центров в Минск и перемещение по столице в те числа, когда будет проходить собрание.

Гомельский областной центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций в сфере культуры разместил заявку на пассажирские перевозки из Гомеля в Минск и обратно, также предусмотрено передвижение по столице с 9 по 12 февраля. Требуется комфортабельный автобус не старше 2013 года выпуска на 57 мест. Выезд из Гомеля запланирован в 7.00 9 февраля, а выезд обратно — в 10.00 12 февраля.

Ориентировочная стоимость — 2200 рублей. Источник финансирования — бюджетные средства. Закупку разместили для нужд главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

Гродненский областной центр для обеспечения деятельности организаций сферы культуры разместил заявку на госзакупку по перевозке 43 пассажиров по маршруту Гродно — Минск — Гродно с 9 по 11 февраля, а также на проезд по столице в эти дни. Ориентировочный суммарный пробег автотранспорта — 1000 километров, ориентировочная стоимость заявки — 3000 рублей. В эту сумму также входит проживание и питание водителя. Из требований к автобусу — наличие багажного отделения со специальными рейками и полками для перевозки концертных костюмов (больше 150 единиц), концертной обуви артистов и реквизита для концертного выступления. Источник финансирования — бюджетные средства.

Не беремся утверждать, что эти заявки связаны непосредственно с доставкой на ВНС — тех же участников или артистов на концерт, но они позволяют понять, в какую сумму может обойтись отправка одного автобуса в Минск.

Если участников ВНС будут доставлять автобусами, то, скорее всего, транспорт будет находиться все это время в столице, чтобы на нем могли перемещаться по городу. К примеру, от той же гостиницы «Беларусь» добраться пешком ко Дворцу Республики проблематично, к тому же возникает вопрос безопасности.

С учетом предположения, что участников ВНС привезут автобусами, для подсчета ориентировочной стоимости доставки возьмем за основу гомельскую заявку на автобус на 57 мест за 2200 рублей. Из одной области на ВНС может приехать до 310 человек, для этого может потребоваться 5−6 автобусов, то есть ориентировочно от 11 до 13,2 тысячи рублей. Умножаем на 6 областей, получается сумма от 66 до 79,2 тысячи рублей. Если же озадачиться дополнительными мерами безопасности из-за неблагоприятной эпидситуации и организовать рассадку делегатов в автобусах на безопасном расстоянии, то количество необходимого транспорта может увеличиться.

Нужно учитывать, что автобусы могут отправляться не только из областного центра, но и из других городов, в таком случае стоимость может отличаться (а если все из областного центра, то надо учесть еще доставку участников из области). При этом доставка из Минской области может обойтись дешевле, чем из других областей (тут зависит не только от километража, но и от требования по доставке и комфортности автобуса). Поэтому повторимся: наши подсчеты по транспорту ориентировочные.

А кто вообще занимается финансовыми вопросами ВНС?

Финансовые и материально-технические вопросы осуществляют Совмин и Управделами президента. Но в регионах создали оргкомитеты по подготовке к ВНС, которые занимаются в том числе финансовыми вопросами подготовки к собранию на местном уровне.