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Такого в регионе еще не было. «Банковские» мошенники увели у айтишника из Гродно 75 тысяч
Источник материала: Tut.by
44-летний айтишник из Гродно отдал мошенникам 75 тысяч рублей. Подробности рекордного для области обмана клиента банка
3 февраля мужчине позвонили по мессенджеру и представились сотрудниками службы безопасности банка. Потерпевшему сказали, якобы происходит попытка списания средств с его счета, поэтому для защиты сбережений деньги необходимо перевести на резервный.
Мужчина сообщил мошенникам номер паспорта и конфиденциальные данные, которые дают доступ к средствам на счете. Мошенники частями переводили деньги, перед каждой из транзакций на телефон потерпевшего приходил код подтверждения, который ни в коем случае нельзя было сообщать — но мужчина передавал и его злоумышленникам.
В итоге похищено 75 327 рублей — это рекордная сумма в Гродненской области за все время, что здесь сталкиваются с подобными видами мошенничеств. Звонили, к слову, с территории России.
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Похищено 75 327 рублей - это рекордная сумма в Гродненской области за все время, что здесь сталкиваются с подобными видами мошенничеств.
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