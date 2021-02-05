Такого в регионе еще не было. «Банковские» мошенники увели у айтишника из Гродно 75 тысяч

Источник материала: Tut.by

44-летний айтишник из Гродно отдал мошенникам 75 тысяч рублей. Подробности рекордного для области обмана клиента банка рассказали в местной милиции.



Изображение: freestocks/unsplash.com

3 февраля мужчине позвонили по мессенджеру и представились сотрудниками службы безопасности банка. Потерпевшему сказали, якобы происходит попытка списания средств с его счета, поэтому для защиты сбережений деньги необходимо перевести на резервный.

Мужчина сообщил мошенникам номер паспорта и конфиденциальные данные, которые дают доступ к средствам на счете. Мошенники частями переводили деньги, перед каждой из транзакций на телефон потерпевшего приходил код подтверждения, который ни в коем случае нельзя было сообщать — но мужчина передавал и его злоумышленникам.

В итоге похищено 75 327 рублей — это рекордная сумма в Гродненской области за все время, что здесь сталкиваются с подобными видами мошенничеств. Звонили, к слову, с территории России.

Белорусы, помните! Сотрудники банка никогда не звонят по вайберу или в других мессенджерах;

сотрудники банка никогда не спрашивают код подтверждения транзакции;

никому и никогда нельзя называть CVV-код карты — три цифры на обратной ее стороне.