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Мингорисполком обратится к Лукашенко, чтобы разрулить ситуацию с крупным долгостроем в столице

05.02.2021 17:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый зампред Мингорисполкома Дмитрий Микуленок рассказал, что власти столицы будут обращаться к Александру Лукашенко по поводу ситуации с долгостроем ЖК «Грушевский Посад». Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».


Фото: Павел Садовский, realt.by

Жилой комплекс «Грушевский Посад» возводится на проспекте Дзержинского в нескольких минутах ходьбы от метро «Грушевка». Его строит компания «Жилстройкомплект», подконтрольная бизнесмену Илье Волоху. В состав комплекса входят 4 каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей.

Около года назад работы на стройплощадке прекратились, и держатели жилищных облигаций забили тревогу. Застройщик успел возвести только два дома комплекса, после этого стройка практически остановилась. Степень готовности секций 1 и 2 дома № 3 в середине 2020-го оценивалась в 89%. При этом, как это обычно и бывает, многие люди оплатили уже все суммы за свои квартиры. При этом Илья Волох осел в Польше, где открыл новые стройфирмы.

— Что касается «Грушевского Посада», там нет простых решений. По этому комплексу подготовлен ряд предложений, достаточно кардинальных. Будем выносить их главе государства. Если их одобрят, ситуация сдвинется с мертвой точки, — сказал сегодня Дмитрий Микуленок.

А какой может быть вариант?

Можно предположить, что одним из вариантов решения вопроса может быть достройка «Грушевского Посада» УКС. Но в таком случае держателям жилищных облигаций, скорее всего, придется еще доплатить. А чтобы эта сумма доплат была меньше, жилой комплекс нужно будет упростить.

Тем временем МВД отказало в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц «Жилстройкомплекта». Силовики не увидели в действиях руководства компании состава преступления. Потом прокуратура отменила прошлую проверку ОБЭП в отношении должностных лиц ООО «Жилстройкомплект» по факту мошенничества. Поэтому должна быть новая проверка.

А что вообще с этой схемой с облигациями?

Дмитрий Микуленок также отметил, что в скором времени может появиться нормативный акт, который урегулирует вопрос с жилищными облигациями. Ведь именно при такой схеме покупки квартир часто возникают долгострои.

— Что касается жилищных облигаций, действительно, такое решение готовится. Практика показала, что эта система не работает, потому появляются застройщики, недобросовестно исполняющие свои обязанности. Наверное, более чем в 50% случаев строительство по жилищным облигациям привело к долгостроям. Думаю, в ближайшее время появится нормативный акт, который поставит на этом определенную точку.

 
Теги: Минск
 
 
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