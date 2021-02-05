Айтишникам не дали зарегистрировать ячейки независимого профсоюза. Дело дошло до суда

Источник материала: Tut.by

Осенью прошлого года компании EPAM и «Пеленг» решили создать у себя первички Белорусского независимого профсоюза. Однако в ноябре администрация Московского района Минска отказалась зарегистрировать профсоюзы айтишников. В ответ Белорусский независимый профсоюз обратился в суд. 4 февраля Минский городской суд рассмотрел оба иска. Рассказываем, чем закончилось дело.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В начале осени 2020 года работники EPAM и «Пеленга», чтобы создать первички Белорусского независимого профсоюза, провели учредительные собрания, подали необходимые документы, предоставляли дополнительные по запросу администрации Московского района Минска (там рассматривали заявки от обеих компаний). Но 24 ноября и EPAM, и «Пеленг» получили отказ в регистрации независимого профсоюза.

— Администрация Московского района отказала по причине того, что, дескать, эти организации не имеют отношения к уставной деятельности Белорусского независимого профсоюза, — комментирует председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. — Конечно, это не так. Полное наименование звучит так: Белорусский независимый профсоюз горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников. Эти «другие работники» как раз и подразумевают, что к профсоюзу могут присоединиться работники других отраслей, в том числе IT. И «Пеленг», и EPAM вполне подпадают под определение «других работников». Их должны были зарегистрировать. Но Минский городской суд признал правомерность такого решения администрации Московского района. В иске было отказано.

Александр Ярошук говорит, что Белорусский независимый профсоюз намерен не останавливаться на этом и «пройти все инстанции»: председателя городского суда, Верховный суд, председателя Верховного суда.

— Сейчас мы через Международную конфедерацию профсоюзов готовим очередную жалобу в МОТ на нарушение прав трудящихся и профсоюзов в Беларуси. Речь идет о нарушении конвенции 87 «О свободе ассоциаций», которую ратифицировала Беларусь. Акцент будет делаться на нарушении этой конвенции в той части, которая касается забастовок, потому что рабочие имели полное право на забастовку, а также деятельности независимых профсоюзов. Нынешний отказ в регистрации первичек независимого профсоюза и решение суда будут весомыми доказательствами того, что в Беларуси систематически нарушаются права трудящихся, — говорит Александр Ярошук.

В ноябре 2020 года Александр Лукашенко высказался о том, что в частных компаниях до конца года нужно создать профсоюзные организации, но не уточнил, должны это быть провластные профсоюзы или могут быть и независимые.