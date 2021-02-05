Девушка хочет вернуть деньги за визу: пока делали документы, между странами ввели «безвиз»

Источник материала: Onliner

Нервотрепка перед перелетами часто связана с документами: не хватит справки или бумажки — дорогостоящие билеты сгорают мигом. В редакцию обратилась читательница, которой визовый центр сделал электронную визу и страховку, когда та уже летела в самолете. А еще раньше Дубаем и Минском ввели «безвиз».

Дарья последние три года живет в Дубае, в Минск прилетела на зимние каникулы. Ее резидентская виза была аннулирована, а влететь обратно было решено по туристической.

— Остановилась на visavisa.by, мы обговорили сроки и цены, тогда меня все устроило. Так как по прилете врач назначил мне плановую операцию, о визе я переживала меньше всего. Где-то слышала, что с 16 января виза в ОАЭ для белорусов не потребуется, но мне эту информацию не подтвердили ни в посольстве, ни в визовом центре.





Девушка 12 января заключает договор с визовым агентством, где ей обещают (устно) сделать за день-два. Отдала 783 рубля. Билеты на самолет в Эмираты куплены на 16 января. Казалось бы, что может пойти не так?

— 14 января уточняю готова ли виза, в ответ: «Виза вышла, но с ошибкой в паспортных данных». И они (визовое агентство) подали мои данные повторно, т. к. бесплатное исправление будет слишком долго тянуться.

В пятницу, 15-го числа, к вечеру, девушке уже не до смеха, она вызванивает директора Николая, чтоб тот лично разобрался в ситуации.

— Я задала им вопрос: «Если меня не пустят на самолет, то кто мне компенсирует затраты на билет и тест на COVID-19?» Внятного ответа не поступило, было что-то вроде «зачем вы мне звоните так поздно?», и я поняла, что никакой компенсации билетов не будет.

Представители визового центра пытаются успокоить клиентку, даже высылают скриншот от Emirates (дубайская авиакомпания), которая дарит надежду на «безвиз» для белорусов.

— С утра я еду в аэропорт, а визы как не было, так и нет. Но по радио уже говорят, что виза не нужна. Дрожащими руками на стойке регистрации протягиваю свой паспорт и бледнею. Сейчас станет понятно, зарегистрируют ли меня сейчас на рейс или мне с чемоданами придется ехать домой. Бинго — белорусам виза не требуется.

Вся эта ситуация сильно потрепала нервы Дарье, но героиня выдыхает с облегчением… не тут-то было.

— Звоню в визовый центр, подтверждаю, что прошла регистрацию, виза уже не нужна, и прошу вернуть деньги за неоказанную услугу. Они отвечают, что деньги вернут, нужно только написать заявление. Но по прилете в Стамбул мне присылают визу и страховку. Зачем они мне нужны, если я отказалась? В Эмиратах все визы видны в иммиграционной службе, и, соответственно, на паспортном контроле я «влетаю» по этой визе, а не по безвизовому режиму.





Затем Дарья написала письмо, где требует вернуть деньги. И получила ответ: «Услуги оказаны в полном объеме, визу вы получили до прибытия в ОАЭ и прошли по ней иммиграционный контроль».





— Я, конечно, все понимаю, но с каких пор такой сервис стал нормальным по отношению к людям? Как можно, зная о том, что виза не нужна, заключать контракт и разводить людей на деньги? Если вы хотите пример адекватного сервиса в Дубае, то выглядит это так: если еду не успели доставить вовремя — она бесплатная, следующий заказ скидка — 30%, плюс ко всему целая куча SMS с извинениями. Когда мы уже научимся не наживаться на своих земляках, а помогать друг другу?

«Мы готовы вернуть 81 рубль — стоимость нашей услуги»

И действительно, когда? Николай помнит этот случай очень хорошо, но диалог с героиней был тяжелым.

— С моей точки зрения, ситуация принципиально не такая. Было обращение девушки, ее предупреждали, что может быть «безвиз», она сказала, что все равно нужно делать визу, т. к. у нее важная поездка. Да, иммиграционная служба Эмиратов допустила ошибку в ее имени. Из-за произошедшего я подключился в пятницу, понимал, что случай требует моего вмешательства. На момент ее вылета виза еще не была сделана. А по прилете визу уже ей сделали, и с нею она пересекла границу. Она достаточно импульсивная и почему-то считает наши действия неправильными. Ошибка была допущена не нами, мы действовали в соответствии с договором.

— Но она же отказалась от визы...

— Так не бывает: если вы пойдете в парикмахерскую, то, когда вас подстригут, сможете отказаться? После подачи документов обратной дороги нет.

— А ей это озвучивали?

— Насчет этого не знаю, но для таких случаев есть договор. В общих чертах я вижу эту ситуацию так: клиенту была оказана услуга, этой услугой она воспользовалась. Понятно, что была нервотрепка, в связи с чем мы извинялись и были готовы идти на уступки, там коробку конфет отправить, но она просто кричала в трубку и требовала возврата денег. Я попросил ее изложить требования на бумаге, т. к. диалог был неконструктивен и мне не понятен. Мы не против диалога, но это должен быть диалог, а не озвучивание своих хотелок. Чтоб не раздувать конфликт, мы готовы вернуть 81 рубль — стоимость нашей услуги, остальные деньги — услуга партнера.