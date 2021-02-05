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Желающим построить коттедж под Минском сегодня продавали участки. Вот какие цены

05.02.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очередные торги по продаже земельных участков в Минском районе отметились небывалым спросом — на некоторые лоты претендовало по 20—30 человек. В последние полгода аукционы проводились редко — вероятно, поэтому новая партия земельных наделов и вызвала повышенный интерес. Рассказываем, что купили и почем.

Наибольший интерес вызвал участок в Липовой Колоде, что в 18 км от МКАД. На 15 соток у кромки леса поступило 31 заявление, в результате начальная цена возросла с 26 000 до 151 000 рублей. Из коммуникаций там есть электричество и газопровод.

20 человек пришли на аукцион, чтобы побороться за участок на бывшем полигоне в Колодищах. Земельный надел расположен на главной улице поселка — асфальт прямо до ворот, есть электричество, газ и водопровод. Торги прошли с азартом, и цена подскочила с 39 000 до 198 000 рублей. Получается, $75 102 по курсу.

Еще один участок в Колодищах (в старой части поселка) разыгрывался среди 9 человек и будет продан за 144 995 рублей.

Три участка по одинаковой начальной цене в 36 000 рублей были предложены в деревне Щитомиричи, что рядом с Сеницей. В общей сложности поступило 40 заявлений. Два участка ушли с молотка за 135 000 рублей, третий — за 124 282 рубля.

На 15 соток без коммуникаций в деревне Городище Щомыслицкого сельсовета претендовали 13 человек. В ходе торгов цена возросла почти в 4 раза до 141 000 рублей.

Самым дешевым из предложенных сегодня лотов оказался участок площадью 15 соток в деревне Жуки, что 27 км от МКАД в гродненском направлении. Он был выставлен по начальной цене 6 011 и будет продан за 25 109 рублей.

А вот участок в престижных Лапоровичах, что на Минском море, оказался никому не нужен. Этот земельный надел расположен в старой части деревни и предлагался по начальной цене 80 000 рублей.

Результаты торгов смотрите в нашей таблице.

Желающим построить коттедж под Минском сегодня продавали участки. Вот какие цены

Следующий аукцион по продаже участков в Минском районе состоится 26 февраля. Список лотов можно посмотреть на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации.

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Очередные торги по продаже земельных участков в Минском районе отметились небывалым спросом — на некоторые лоты претендовало по 20—30 человек. В последние полгода...
 
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