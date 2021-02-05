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Переворот Largus на Притыцкого попал на видео. Посмотрите, в каком состоянии была дорога (видео)

05.02.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера во время снегопада в районе станции метро «Пушкинская» в Минске опрокинулся автомобиль Lada Largus. Других участников ДТП не было: по информации ГАИ, водитель Lada не учел состояние проезжей части и допустил занос транспортного средства. Наш читатель предоставил видео, на котором видно, как все произошло.

Как сообщалось, за рулем Lada находился водитель 1961 года рождения, он двигался по улице Притыцкого в направлении улицы Берута.

— По предварительной информации, при выборе скорости он не учел состояние проезжей части и допустил занос транспортного средства. После этого автомобиль выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на ограждение, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства, — сообщили в Госавтоинспекции.

В ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.

А вот видео, которое прислал нам читатель. Обратите внимание на состояние проезжей части в крайней левой полосе, где двигалась Lada.

— Он попал левым бортом в кашу: именно эта полоса была плохо очищена, даже разметка плохо просматривается. Вообще, у нас если и убирают снег, то делают это крайне похабно. Водитель вовремя не сориентировался в ситуации, — поделился своим мнением с корреспондентом Onliner автор видео.

Фото с последствиями ДТП опубликовал на нашем форуме пользователь с ником Babnik3000.

Переворот Largus на Притыцкого попал на видео. Посмотрите, в каком состоянии была дорога (видео)
Переворот Largus на Притыцкого попал на видео. Посмотрите, в каком состоянии была дорога (видео)
Переворот Largus на Притыцкого попал на видео. Посмотрите, в каком состоянии была дорога (видео)

Напомним, вчера в Минске прошел обильный снегопад, однако, вопреки наихудшим ожиданиям, это не привело к дорожному коллапсу в вечерний час пик: заторы не превышали 7 баллов.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера во время снегопада в районе станции метро «Пушкинская» в Минске опрокинулся автомобиль Lada Largus. Других участников ДТП не было: по информации ГАИ, водитель Lada...
 
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