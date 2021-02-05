Большой хит? Обсуждаем сериал «Ваша честь» с «Хайзенбергом» в главной роли

Источник материала: Onliner

Разве мог подкаст «Прослушка» проигнорировать сериал, человек из которого увековечен на нашей обложке? Конечно же, нет. В новом выпуске обсуждаем криминальную драму «Ваша честь», где Брайан «Хайзенберг» Крэнстон играет авторитетного судью, который отмазывает от тюрьмы сына. Это хороший сериал, у которого на руках все составляющие большого хита — любимец публики в главной роли, маститый сценарист, сложные моральные дилеммы — но до прорыва в высшую лигу чего-то все же не хватило. Разбираемся, чего именно. На момент записи сериал еще не закончился, так что это один из наших редких выпусков без спойлеров.

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Тизер:

«Ваша честь» очень бодро начинается и с ходу задает тон мощной драмы, но чем дальше, тем сериал становится все более поверхностным. Следить за тем, как главные герои выкручиваются из скользких ситуаций, интересно, но никакой глубины характеров ждать не стоит.

Сериал написал британец Питер Моффат, автор роскошного «Однажды ночью», тоже рассказывающего о серых зонах системы правосудия, но от лица обвиняемого. Много ли общего у этих двух шоу?

Совет: лучше сразу воспринимать все происходящее в сериях с долей иронии. С какого-то момента «Ваша честь» по степени нелепости поступков героев (и одной собаки) выходит на уровень какого-нибудь «Фарго». Это не хорошо и не плохо, просто факт.

Для тех, кто очень соскучился по большим ролям Крэнстона, «Ваша честь» — идеальный выбор для просмотра залпом на выходных. Но если звезда «Во все тяжкие» здесь просто показал свой стабильный уровень игры, то Майкл Стулбарг, который из забитого невротика перевоплотился в жестокого мафиози, по-настоящему поразил.