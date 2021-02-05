«Инвестор недооценил ситуацию на площадке». Мингорисполком о строительстве «Газпром центра»

Источник материала: Onliner

По долгостроям мы если не впереди планеты всей, то веское слово уж точно можем сказать. «Магнит Минска», «Гулливер», «Некемпински», Hyatt Regency — перечислять громадины, стоящие без дела годами, можно долго. К громким проектам, на выходе оказавшимся пустышкой, примкнул и «Газпром центр». Небоскреб с комплексом многофункциональных зданий строят уже лет пять да все никак не могут выбраться за высоту металлического забора. Сегодня официальный телеграм-канал Мингорисполкома приоткрыл завесу тайны. Увы, пока без громких слов и точных дат.

— Стройка развивается не так быстро, как хотелось бы, — прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя Минского горисполкома Дмитрий Микуленок. — Основная причина — недооценка инвестором ситуации на площадке. Были некоторые неточности в определении несущей способности грунтов, и получилось то, что получилось: немного застряли со свайными полями, пришлось делать пересчет и усиление. Сейчас уже готова нижняя часть фундаментов, еще раз идет их оценка. Если все расчетные показатели подтвердятся, строительство продолжится.

Сопровождение стройки осуществляет наш научный институт, который курировал возведение Национальной библиотеки. Прежде работала российская компания, не имевшая опыта на этой территории. Окончательные сроки возведения «Газпром центра» будут определены, когда выдадут все проектные решения.

Напомним, о серьезных проблемах со стройкой Onliner рассказал еще в декабре 2020-го. По словам нашего источника, трудности возникли из-за плохих грунтов, которые когда-то едва не стали проблемой при возведении Национальной библиотеки, находящейся по соседству. «Многие специалисты не хотят продолжать строить при таких обстоятельствах. Они уверены, что здания будут проседать и это может стать серьезной проблемой», — объяснял один из участников процесса возведения.