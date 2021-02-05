«Протесты в Беларуси и в России обречены на то, чтобы их сравнивали. Но они очень разные»

Источник материала: Салiдарнасць

Пока это лишь попытка «поиграться в Беларусь».

— Протесты в Беларуси и в России обречены на то, чтобы их сравнивали. И это нормально, — пишет Телеграм-канал Рефлексия и Реакция . — Но в то же время стоит понимать, что протесты очень разные, и по сути, и по форме, и по медиа отклику.

В Беларуси протесты с самого начала ставили вопрос о выборности власти, по сути — об уходе текущей власти. В России повестка пока ограничивается свободой Навального.

В Беларуси протесты объединили широкие и разномастные слои общества. В России, например, националисты не хотят выступать за свободу либерального лидера.

В Беларуси протесты были дольше как в абсолютном, так и в относительном выражении. В России стремительно ушли на паузу.

При этом однозначно российские протесты вдохновлены белорусскими, это заметно по формату. Но широкого общественного запроса на протесты в такой форме пока в России нет, это тоже факт.

Есть ощущение, что это вроде бы по картинке похоже, а по сути — не то.

Это не значит, что протесты в России не важны как политическое явление. Они важны, они во многом изменят фон для принятия стратегических решений, создадут определенные ограничения маневра для российской власти. У них есть шанс вырасти. Но по своей природе это пока попытка протестно настроенной части людей «поиграться в Беларусь» (части силовиков, кстати, тоже). Россия устроена гораздо сложнее и процессы там будут идти гораздо более сложные и многоступенчатые.