ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Протесты в Беларуси и в России обречены на то, чтобы их сравнивали. Но они очень разные»

05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Пока это лишь попытка «поиграться в Беларусь».

— Протесты в Беларуси и в России обречены на то, чтобы их сравнивали. И это нормально, — пишет Телеграм-канал Рефлексия и Реакция. — Но в то же время стоит понимать, что протесты очень разные, и по сути, и по форме, и по медиа отклику.

В Беларуси протесты с самого начала ставили вопрос о выборности власти, по сути — об уходе текущей власти. В России повестка пока ограничивается свободой Навального.

В Беларуси протесты объединили широкие и разномастные слои общества. В России, например, националисты не хотят выступать за свободу либерального лидера.

В Беларуси протесты были дольше как в абсолютном, так и в относительном выражении. В России стремительно ушли на паузу.

При этом однозначно российские протесты вдохновлены белорусскими, это заметно по формату. Но широкого общественного запроса на протесты в такой форме пока в России нет, это тоже факт.

Есть ощущение, что это вроде бы по картинке похоже, а по сути — не то.

Это не значит, что протесты в России не важны как политическое явление. Они важны, они во многом изменят фон для принятия стратегических решений, создадут определенные ограничения маневра для российской власти. У них есть шанс вырасти. Но по своей природе это пока попытка протестно настроенной части людей «поиграться в Беларусь» (части силовиков, кстати, тоже). Россия устроена гораздо сложнее и процессы там будут идти гораздо более сложные и многоступенчатые.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-чиновники ЕС сделали заявление: Евросоюз на стороне народа Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by