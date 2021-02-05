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Левада-центр провел опрос об отношении к Навальному. Количество неодобряющих выросло ощутимо

05.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Опрос проводился на фоне недавних событий: возвращения Алексея Навального в Россию, фильма про «дворец Владимира Путина» и прошедших митингов. Результаты удивили.

Результаты опроса «Левада-центра», свидетельствуют, что число сторонников Навального не увеличивается, а противников растет.

Исследование показало, что деятельность Алексея Навального одобряют 19 процентов опрошенных. За последние восемь лет его рейтинг вырос в три раза. Наибольшую популярность политик имеет среди молодёжи. Среди аудитории в возрасте 18–24 лет – 36 процентов положительно оценивают его работу, а 43 процента отрицательно. Хуже всего к Навальному относятся россияне старше 55 лет – лишь 12 процентов одобряют его деятельность. Наибольшее отторжение политик вызывает у зрителей российского телевидения – 64 процента, а также у тех, кто узнает новости от друзей и родных, – 55 процентов.

Согласно данным опроса, положительные чувства к Навальному испытывает в общей сложности 31 процент опрошенных, негативные – 37 процентов. Еще почти треть респондентов относятся к нему нейтрально или безразлично.

Группа безразличных к Навальному россиян с каждым новым опросом становится всё меньше: в январе 2015 года так отвечали 39 процентов опрошенных, в феврале 2017 – 35 процентов, в сентябре 2020 – 31 процент, а теперь уже 29 процентов, отмечают эксперты.

Социологи отмечают, что последние события, связанные с Навальным, в целом слабо отразились на общественном мнении. 68 процентов респондентов ответили, что их отношение к Навальному не изменилось. И только 9 процентов опрошенных изменили своё отношение к политику в лучшую сторону. В первую очередь это читатели телеграм-каналов (30 процентов), те, кто не одобряет политику Владимира Путина (22 процента ), и молодёжь (18 процентов).

Комментируя результаты исследования, директор «Левада-центра» Лев Гудков отметил, что опрос проводился до судебного заседания 2 февраля, поэтому решение суда изменить условный срок Навальному на реальный не успело повлиять на мнение респондентов.

 
 
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Опрос проводился на фоне недавних событий: возвращения Алексея Навального в Россию, фильма про «дворец Владимира Путина» и прошедших митингов. Результаты удивили.
 
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