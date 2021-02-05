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ЕС: Власти Беларуси должны прислушаться к призывам обеспечить демократическое будущее и соблюдение свобод и прав человека

05.02.2021 18:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти Беларуси «должны прислушаться к настойчивым призывам обеспечить демократическое будущее и соблюдение фундаментальных свобод и прав человека». Об этом говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по политике соседства и переговорам о расширении Оливера Вархея.

ЕС: Власти Беларуси должны прислушаться к призывам обеспечить демократическое будущее и соблюдение свобод и прав человека

Текст заявления, выпущенного в преддверии объявленного Светланой Тихановской Международного дня солидарности с Беларусью (7 февраля), опубликован на сайте представительства Европейского союза в Минске.

«На протяжении уже шести месяцев со времени фальсифицированных выборов 9 августа 2020 года, несмотря на жестокие репрессии со стороны белорусского режима, бесстрашные белорусы мирно настаивают на том, чтобы их голоса были услышаны и их выбор был признан, — говорится в документе. — Продолжается неправосудное преследование, в том числе сотни задокументированных случаев пыток, в отношении оппозиции и гражданского общества, работников СМИ, служащих и предпринимателей, а также многих студентов, отчисленных из университетов и лишенных права на образование. Многие тысячи подверглись задержаниям, сотни преследуются в уголовном порядке по сфабрикованным обвинениям и лишаются права на справедливое судебное разбирательство».

Боррель и Вархей подчеркнули, что Евросоюз «продолжает твердо стоять на стороне народа Беларуси». «Необходимо немедленно прекратить насилие над мирными демонстрантами, — подчеркнули они. — Все произвольно задержанные лица, в том числе политические заключенные и журналисты, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Все виновные в нарушениях прав человека должны быть привлечены к ответственности».

«ЕС продолжает призывать к скорейшему началу подлинного, всеобъемлющего национального диалога и последующим новым, заслуживающим доверия и прозрачным выборам, чтобы положить конец политическому кризису, уважая волю народа Беларуси. ЕС увеличил помощь народу Беларуси и готов поддержать демократическую Беларусь различными средствами, в том числе посредством всеобъемлющего плана экономической поддержки», — отмечено в заявлении.

Жозеп Боррель. Испанский политик, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Оливер Вархеи. Венгерский юрист и дипломат, комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси «должны прислушаться к настойчивым призывам обеспечить демократическое будущее и соблюдение фундаментальных свобод и прав человека».
 
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