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У могилевской журналистки Алины Скребуновой – обыск
Источник материала: Партизан
Журналистку Алину Скребунову и оператора Александра Сидоревского задержали в середине дня, когда они направлялись на оглашение приговора по делу бывшей могилевской чиновницы Ирины Жаббаровой.
Сидоревского продержали в Ленинском РОВД три часа, составив протокол по ст. 22.9 КоАП (обвинили в работе на иностранное СМИ без аккредитации), сообщает ПЦ
После этого Сидоревского отпустили. В 17:15 сотрудники Ленинского РОВД Александр Томашов и Василий Корнеенко заявились в дом к журналистке Алине Скребуновой с обыском.
Что именно хотят найти милиционеры – неизвестно.
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Журналистку Алину Скребунову и оператора Александра Сидоревского задержали в середине дня, когда они направлялись на оглашение приговора по делу бывшей...
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