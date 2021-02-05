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У могилевской журналистки Алины Скребуновой – обыск

05.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналистку Алину Скребунову и оператора Александра Сидоревского задержали в середине дня, когда они направлялись на оглашение приговора по делу бывшей могилевской чиновницы Ирины Жаббаровой.

Сидоревского продержали в Ленинском РОВД три часа, составив протокол по ст. 22.9 КоАП (обвинили в работе на иностранное СМИ без аккредитации), сообщает ПЦ Вясна.

После этого Сидоревского отпустили. В 17:15 сотрудники Ленинского РОВД Александр Томашов и Василий Корнеенко заявились в дом к журналистке Алине Скребуновой с обыском. 

Что именно хотят найти милиционеры – неизвестно.
 
 
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Журналистку Алину Скребунову и оператора Александра Сидоревского задержали в середине дня, когда они направлялись на оглашение приговора по делу бывшей...
 
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