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За титул самой красивой женщины в мире будет бороться 57-летняя беларуска

05.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на пандемию, международный конкурс красоты Ms&Mrs Top of the World в этом году все же состоится, в олайне.

И другие изменения тоже есть: организаторы решили добавить новую категорию – Classic, чтобы в конкурсе смогли поучаствовать и женщины в возрасте 46+. Сегодня стало известно, что нашу страну в этой категории представит 57-летняя минчанка Татьяна Бределева. Что особенно приятно, 2021-й – это первый год, когда беларуска попала в число дам, одной из которых достанется корона Ms&Mrs Top of the World. 

Кроме Татьяны, в конкурсе примут участие женщины из 12 стран мира. Финал мероприятия состоится 25-27 февраля – его будут транслировать в сети. 



Кто такая Татьяна Бределева 

Раньше Татьяна работала в строительстве, а сейчас находится на заслуженном отдыхе, но, как признается сама, не сидит дома. Она строит карьеру в моделинге – и уже принимала участие в модных показах Минска и других городах Беларуси в качестве модели age plus (то есть, вне возраста). А еще Татьяна ходит на тренировки по йоге, бачате и тайскому боксу.

«Я не позиционирую себя как пример для остальных и не делаю ничего специально, просто наслаждаюсь жизнью в новом статусе более свободной от работы женщины. Постоянно открываю для себя что-то новое, на что раньше не хватало времени. Но если жюри увидело во мне что-то, что мотивирует других представительниц прекрасного пола и возраста, то я этому рада. 

У меня самой есть такой мотиватор – это мой сын, мой главный подарок судьбы. Я всегда гордилась его успехами и достижениями и очень рада, что сын разделяет и мои успехи тоже. Я уверена, что у каждой женщины должна быть поддержка. А если к этому прилагаются цели сделать себя и мир вокруг себя чуточку лучше, тогда все получится. Дальше – только большие победы», – рассказывает Татьяна. 

Директор конкурса красоты Евгения Тюленева рассказывает, насколько высоки шансы Татьяны на победу: 

«Несмотря на то, что для участия в финале Ms&Mrs Top of the World не нужно никуда уезжать, этапы отбора будут не менее серьезными. Нашей участнице предстоит подготовить видеовизитку, презентовать национальный костюм и выступить в прямом эфире перед миллионами зрителей, которые смогут наблюдать за шоу. Как опытный директор конкурса без ложной скромности скажу, что мы рассчитываем только на главную корону. И в этом году у нас как никогда высокие шансы». 

Ну, а мы ждем финал и желаем удачи нашей конкурсантке. 
 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на пандемию, международный конкурс красоты Ms&Mrs Top of the World в этом году все же состоится, в олайне.
 
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