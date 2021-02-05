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Беларусы оценят цвета факела пекинской Олимпиады

05.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине показали, каким будет их факел. Он очень понравился беларусам.

Он напоминает две ленты, поднимающиеся снизу вверх по спирали. Одна лента красного цвета, вторая — серебристого. Организаторы пишут, что цветовое сочетание "символизирует встречу льда и пламени". 



Немало белорусов увидели в факеле... БЧБ-флаг.

Фото и видео появились на сайте Национального олимпийского комитета Беларуси. 
 
 
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Организаторы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине показали, каким будет их факел. Он очень понравился беларусам.
 
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