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Нойз рассказал, что ему не дают провести концерт в Москве из-за позиции по белорусским протестам

05.02.2021 18:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыкант Иван Алексеев (Noize MC) рассказал о том, что крупная московская площадка «ВТБ-Арена» не дает ему провести концерт из-за позиции относительно происходящего в Беларуси и поддержки Алексея Навального. Об этом музыкант рассказал в интервью The flow, которое вышло больше двух недель назад. Однако все обратили на это внимание только сегодня, когда Иван процитировал фрагмент беседы в Instagram.


Рассказывая о том, что команде музыканта в прошлом году пришлось переносить тур «Все как у людей», Иван Алексеев поделился:

— Например, представители московской «ВТБ-Арены» вдруг заявили, что провести нам концерт вообще не дадут в 2021 году — по политическим мотивам. Мол, ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим: официально это будет выглядеть, что у нас там матч или тренировка запланирована в любой день, который вам нужен. Теперь мы собираемся возвращать людям деньги за билеты и забивать две даты в «Стадиуме».

Напомним, Noize MC неоднократно высказывался о протестах в Беларуси, поддерживал людей, вышедших на улицы. В Instagram он даже выложил фото с БЧБ-флагом и процитировал текст одной из самых известных песен NRM «Тры чарапахi».

Концерт Noize MC в Минске

Где: Falcon Club
Когда: 12 ноября, 2021. 20.00
Сколько: от 55 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Музыкант Иван Алексеев (Noize MC) рассказал о том, что крупная московская площадка «ВТБ-Арена» не дает ему провести концерт из-за позиции относительно происходящего в...
 
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