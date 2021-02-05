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На трассе М5 «газель» влетела в стоящий автомобиль ГАИ

05.02.2021 18:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пуховичском районе «газель» влетела в стоящий милицейский автомобиль. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Сегодня утром на 61-м километре трассы М5 Минск — Гомель произошло ДТП. Приехавшие на место аварии сотрудники ГАИ выяснили, что никто не пострадал. Они включили проблесковые маячки синего цвета и аварийную световую сигнализацию, чтобы обозначить место происшествия.

В какой-то момент 44-летний водитель «газели» при выборе скорости движения не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением и влетел в автомобиль ГАИ, в котором находился инспектор.

— В случае отсутствия патрульного автомобиля водитель мог бы совершить наезд на участников ДТП, которые находились вблизи своих транспортных средств, — добавили в ГАИ.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Водитель при выборе скорости движения не учел погодные и дорожные условия и не справился с управлением.
 
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