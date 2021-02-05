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ГАИ: скорость на МКАД могла бы стать выше, но есть условия

05.02.2021 18:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Довести максимально разрешенную скорость движения транспортных средств на Минской кольцевой автодороге до 120 км/ч реально, но только после внедрения системы контроля инцидентов и маршрутного ориентирования. Об этом участникам 24-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов сообщил заместитель начальника столичной ГАИ Андрей Зырянов, пишет агентство «Минск-Новости».


— На трех участках МКАД в третьей полосе дополнительно была повышена скорость движения до 100 км/ч, — напомнил Зырянов. — Также в 2020 году была закончена работа по установке в центре автодороги ограждения, исключен доступ пешеходов на МКАД. Это было сделано потому, что раньше фиксировались наезды на недисциплинированных пешеходов. Кроме того, проанализировав обстановку на МКАД, где помимо легковых автомобилей ездит грузовой и тихоходный транспорт, пришли к выводу, что повышать скорость можно в случае, если на кольцевой будет внедрена система контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, установлены дорожные знаки переменной информации. То есть при плохих условиях движения либо при возникновении препятствий на пути скорость одна, при хороших условиях — скорость другая.

Напомним, про увеличение скорости на МКАД до 120 км/ч Александр Лукашенко говорил еще в 2014 году. По его словам, принимать решение об установлении тех или иных скоростных ограничений на автодорогах должны в первую очередь транспортные службы, а не милиция. Эксперты позже поясняли AUTO.TUT.BY, что такая скорость на МКАД сегодня не нужна, но при соблюдении определенных условий не исключена. И уже через месяц в левой полосе МКАД на некоторых участках разрешили движение со скоростью 100 км/ч.

В конце 2019 года президент напомнил о своих поручениях по увеличению скорости на МКАД и потребовал уволить тех, кто их не выполнил.

— Поднимите мои поручения по кольцевой дороге — первой и второй — и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей, — сказал тогда Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Про увеличение скорости на МКАД до 120 км/ч Александр Лукашенко говорил еще в 2014 году.
 
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