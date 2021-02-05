|
Морозы усиливаются: до минус 28
Источник материала: Onliner
Каждый день мы упорно переворачиваем календарь, чтобы проверить, не кончилась ли зима. Некоторые делают это с осени...
У нас освоились скандинавские воздушные массы, толщина снега понемногу растет, и только непримиримый юг недавно развлекался дождем (но недолго). Дальше зима планирует быть еще более суровой.
В ночь на субботу температура кое-где может опуститься до минус 22-х. Днем разброс с юго-запада на северо-восток — от 6 до 15 мороза. Дальше будет понемногу холодать. Ожидается, что минимума мы достигнем в ночь на понедельник: при ясном небе может заморозить до 28 градусов. А днем к холоду добавится ветер.
Потом чуть-чуть отпустит, но полегчает не сильно. Дневная температура будет стабильно держаться в пределах от 7 до 15 мороза. Прилагаются гололедица и не очень сильные снегопады.
Дальше просвета пока не видно. Вообще, синоптики полагают, что февраль до конца будет удерживать зимний характер. Лишь бы не после конца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)