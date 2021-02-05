Морозы усиливаются: до минус 28

Источник материала: Onliner

Каждый день мы упорно переворачиваем календарь, чтобы проверить, не кончилась ли зима. Некоторые делают это с осени... Белгидромет же безжалостно намекает, что зима никогда больше не кончится, снова пришли морозы и будут всегда. И как бы нам не перепрыгнуть в начале следующей недели отметку в минус 30 градусов. Есть у нас такая перспектива.

У нас освоились скандинавские воздушные массы, толщина снега понемногу растет, и только непримиримый юг недавно развлекался дождем (но недолго). Дальше зима планирует быть еще более суровой.

В ночь на субботу температура кое-где может опуститься до минус 22-х. Днем разброс с юго-запада на северо-восток — от 6 до 15 мороза. Дальше будет понемногу холодать. Ожидается, что минимума мы достигнем в ночь на понедельник: при ясном небе может заморозить до 28 градусов. А днем к холоду добавится ветер.

Потом чуть-чуть отпустит, но полегчает не сильно. Дневная температура будет стабильно держаться в пределах от 7 до 15 мороза. Прилагаются гололедица и не очень сильные снегопады.

Дальше просвета пока не видно. Вообще, синоптики полагают, что февраль до конца будет удерживать зимний характер. Лишь бы не после конца.