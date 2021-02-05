Минчанин: пришла SMS от заправки — «промойте топливную систему». «Белоруснефть» принесла извинения

Источник материала: Onliner

«Вчера около 16:00 заправился, как всегда, на АЗС „Белоруснефть“ в Масюковщине, — рассказал о странной ситуации наш читатель Сергей. — Ночью прилетела SMS следующего содержания: „Уважаемый Клиент! Вы 04.02.2021 заправились АИ-95 на АЗС-50, проезд Масюковщина, 17. Произошла нештатная ситуация, возможны изменения характеристик АИ-95. Просим обратиться на СТО промыть топливную систему». В компании объяснили, что именно произошло.

«Также в SMS обещали, что расходы компенсируют (с подтверждающими документами), был указан контактный номер, принесены извинения, — дополнил минчанин. — По указанному телефону вежливый молодой человек пояснил, что в 95-й могло попасть дизтопливо. Молодцы, конечно, что сообщили, но приятного мало. Интересно, всех ли смогли найти и оповестить из тех, кто там заправлялся? Я успел проехать около 100 км. Механизм возмещения пока не ясен».





На редакционную почту пришло письмо с описанием еще одного случая: «В 7:20 заправила Mercedes МL350 95-м бензином на заправке „Белоруснефть“ №50 на проезде Масюковщина — всего около 55 литров. Проехала приблизительно метров 500—700, на перекрестке машина заглохла и больше не завелась. Я вызвала эвакуатор. Пока ждала помощь, на этом же перекрестке заглох еще один автомобиль. Водитель этой машины подошел ко мне, и выяснилось, что он тоже заправил свою машину на этой заправке и так же, как и я, 95-м бензином. Через метров 50 впереди заглох третий автомобиль».

«Эвакуатор доставил мой автомобиль в сервисный центр, там произвели диагностику, — описывает развитие ситуации автомобилистка. — В заключении указано, что в автомобиле было некачественное топливо. Слили все топливо из бака (приблизительно 60—65 литров), почистили всю топливную систему, залили 15 литров другого топлива. После этого машина завелась».

Из сервиса девушка поехала обратно на АЗС: «Рассказала обо всем сотрудникам. Они пожимали плечами, один человек подтвердил, что утром уже обращался клиент — у него заглох автомобиль прямо на заправке. А я уже четвертая с подобными претензиями. Оставила жалобу в книге жалоб и предложений. Описав ситуацию и потребовав возместить мне все затраты, просила сотрудников, чтобы они сделали отбор топлива из колонки, из которой мне продали некачественный бензин, чтобы я могла предоставить топливо на независимую экспертизу. Но мне отказали. Сейчас ищу тех, кто так же пострадал, как и я, для дальнейшего разбирательства».

В компании «Беларуснефть» называют ситуацию нештатной. Там подтверждают, что инцидент имел место на АЗС №50 по проезду Масюковщина, 17. «Речь идет о техническом сбое при сливе топлива в резервуар на заправке», — уточнили представители сети. Руководство компании обращается к клиентам: «Приносим извинения и компенсируем расходы по промывке топливной системы и замене топлива. Сейчас проводится работа по устранению причин и последствий инцидента. АЗС работает в штатном режиме». Чтобы получить компенсацию, компания просит клиентов, которые 4 февраля заправлялись бензином АИ-95 на АЗС № 50, обращаться по телефонам: (8 017) 279-88-87, (8 017) 279-88-89, 8 029 863-39-78, 8 029 863-39-12, 8 029 863-39-09.

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