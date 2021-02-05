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World of Tanks добавят в Steam, и все придется начинать сначала

05.02.2021 18:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Игра World of Tanks появится в Steam, точные сроки ее размещения на популярной платформе не уточняются, но произойдет это «скоро». Отмечается, что «World of Tanks изначально не создавалась как игра для нескольких PC-платформ, поэтому использовать существующий аккаунт для входа в игру через Steam невозможно». Таким образом, перенести прогресс не удастся, и все придется начинать заново.

При первом входе в игру для вас будет автоматически выбран один из игровых регионов (исходя из вашей локации). При желании вы сможете его сменить (сразу или позже), однако ваш прогресс в игре начнется с нуля.

Сейчас парк доступной в игре техники насчитывает более 600 машин 11 наций и 5 типов. Все они достоверно воспроизведены по чертежам и музейным образцам и очень сильно отличаются по геймплею.

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Игра World of Tanks появится в Steam, точные сроки ее размещения на популярной платформе не уточняются, но произойдет это «скоро». Отмечается, что «World of Tanks изначально не...
 
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