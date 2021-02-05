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World of Tanks добавят в Steam, и все придется начинать сначала
Источник материала: Onliner
Игра World of Tanks
При первом входе в игру для вас будет автоматически выбран один из игровых регионов (исходя из вашей локации). При желании вы сможете его сменить (сразу или позже), однако ваш прогресс в игре начнется с нуля.
Сейчас парк доступной в игре техники насчитывает более 600 машин 11 наций и 5 типов. Все они достоверно воспроизведены по чертежам и музейным образцам и очень сильно отличаются по геймплею.
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