|
Партизаны одного из минских районов навестили дом, где проживают каратели
Источник материала: Хартия'97
Партизаны одного из минских районов навестили дом, где проживают каратели
Им напомнили, кто настоящий герой Беларуси.
Вчера партизаны одного из столичный районов решили навестить дом, где проживают каратели.
- Учора мы перадалі прывітанне АМАПу, і з нагоды дня народзінаў Тадэвушка Касьцюшкі нагадалі, хто сапраўдны герой Беларусі: - пишут телеграм-каналу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Им напомнили, кто настоящий герой Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)