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Школьники Стокгольма направили более 100 писем белорусским политзаключенным
Источник материала: Хартия'97
Школьники Стокгольма направили более 100 писем белорусским политзаключенным
Учитель рассказывает им о протестах в нашей стране.
Ученики девятого класса одной из школ Стокгольма направили более 100 писем белорусским политзаключённым. Об этом
– Вдохновлённые интересным репортажем в Dagens Nyheter в субботу перед Рождеством, сегодня мои ученики девятого класса написали письма политическим заключённым в Беларуси. Мы много говорили о протестах и протестующих, но многие ученики всё ещё в шоке от того, насколько молоды многие из заключённых.
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Учитель рассказывает им о протестах в нашей стране.
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