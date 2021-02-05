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Россия объявила о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии

05.02.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия объявила о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии

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  • 5.02.2021, 17:47
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Россия объявила о высылке дипломатов Швеции, Польши и Германии

Дипломаты объявлены персонами нон грата.

Участвовавшие в акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну, сообщает ВВС со ссылкой на российский МИД.

Протестные акции в поддержку заключенного под стражу российского политика Алексея Навального прошли 23 и 31 января во многих городах России, ещe одна стихийная акция протеста состоялась 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге.

Решение о высылке западных дипломатов было принято в тот день, когда в Россию для обсуждения вопроса о Навальном приехал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

Евросоюз и Боррель требуют от российских властей немедленно освободить оппозиционера.

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