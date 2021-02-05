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Дело журналисток «Белсата» абсурдно, нет абсолютно никаких доказательств их вины, считает муж одной из обвиняемых

05.02.2021 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Обвинение против журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой абсурдно, нет абсолютно никаких доказательств их вины, заявил муж Андреевой Игорь Ильяш 5 февраля во время пресс-конференции, посвященной предстоящему суду над журналистками.

Дело журналисток «Белсата» абсурдно, нет абсолютно никаких доказательств их вины, считает муж одной из обвиняемых

По его словам, события на «площади Перемен» 15 ноября 2020 года не были беспорядками, «это была мирная акция протеста». «Мысль, что с помощью стрима можно управлять протестами, сама по себе параноидальная, — добавил Ильяш. — Этот стрим и сейчас может посмотреть любой человек и убедиться в том, что репортаж полностью соответствует журналистским стандартам. Даже если бы протестующие хотели получить какую-то информацию из этого стрима, они бы не смогли этого сделать, так как была отключена мобильная связь».

Все обвинение против журналисток строится на «безосновательной и необоснованной подмене смыслов», считает Ильяш. «Я думаю, на суде все убедятся в том, насколько абсурдное и мракобесное обвинение предъявлено журналистам», — заявил он.

Как сообщил Ильяш, в ночь на воскресенье Андреева перенесла сложный этап из Жодино в Минск, но сейчас чувствует себя хорошо, ее настроение «бодрое, оптимистичное».

«Этап проходил в тяжелых условиях. Катю подняли в два часа ночи. Сначала забросили в какой-то отстойник с уголовницами, которые сидят за убийство, потом увезли на вокзал. Там они ждали спецвагон около 40 минут, — рассказал он. — Все это на морозе, с обычным зековским антуражем, то есть лай конвойных собак, крики охраны. Как я знаю, они не просто стояли ждали этого спецтранспорта, их заставили на корточках сидеть. Потом они ехали на спецвагонах в Минск, там в автозаке их довезли до Володарки».

Дарью Чульцову, по словам Ильяша, не этапировали вместе с Андреевой. «Еще вчера она находилась в Жодино. Ее этапирование — это вопрос ближайших дней, а может, даже в эту ночь с четверга на пятницу ее этапировали, мы не знаем».

Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на ул. Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется нанесение ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.

Рассмотрение дела журналисток начнется 9 февраля в суде Фрунзенского района Минска.

Белорусские правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвинение против журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой абсурдно, нет абсолютно никаких доказательств их вины, заявил муж...
 
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