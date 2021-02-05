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Россия высылает трех европейских дипломатов после митингов

05.02.2021 18:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Россия вышлет трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за того, что они посетили несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, сообщает EU Observer со ссылкой на источники в ЕС.

Россия высылает трех европейских дипломатов после митингов
Источник: МИД РФ

О высылке европейских дипломатов стало известно на фоне переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, который впервые за три года прибыл в Москву.

2 февраля, на фоне решения суда заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и последовавших за этим протестов, представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в несогласованных акциях, прошедших в России в поддержку Навального, участвовал шведский дипломат. МИД Швеции «категорически опровергает» эти утверждения.

 
 
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Россия вышлет трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за того, что они посетили несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, сообщает EU...
 
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