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Лукашенко - Когда войнушка прописалась в голове

05.02.2021 18:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Напугав НАТО совместными с Россией учениями возле западной границы и продолжая кошмарить альянс дислокациями и перебросками частей самой боеспособной армии на глобусе Беларуси, Лукашенко никак не может выбросить из головы надолго прописавшуюся там призрачную угрозу.

О войнушке он готов говорить всегда, даже во время вручения дипломов и аттестатов докторам наук и профессорам, а вдруг население в конце концов поверит и в страстном порыве единения спрячется за парой-тройкой новых президентских сроков шкловского пенсионера.

«Нам серьезней надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы. Если мы не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке», - заявил сегодня Лукашенко, объяснив необходимость усиления пропаганды в школах и вузах неминуемой войной.

«И боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая, обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю, смотрите чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы», - попытался он в который раз натянуть на себя латекс гаранта независимости синеокой.

 
 
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Напугав НАТО совместными с Россией учениями возле западной границы и продолжая кошмарить альянс дислокациями и перебросками частей самой боеспособной армии на...
 
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