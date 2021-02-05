В Беларуси частным лабораториям разрешили проводить ПЦР-тестирование

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минздрав Беларуси разрешил частным лабораториям проводить ПЦР-тестирование, сообщила корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Есть и ряд условий. Самое важное – у медцентров должна быть лицензия на такие исследования. А треть анализов негосударственные лаборатории должны будут принимать и обрабатывать бесплатно по направлению из больниц и поликлиник.

Максимальная стоимость ПЦР-теста у частных центров составит примерно 30 долларов.