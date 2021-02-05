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В Беларуси частным лабораториям разрешили проводить ПЦР-тестирование
05.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минздрав Беларуси разрешил частным лабораториям проводить ПЦР-тестирование, сообщила корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.
Есть и ряд условий. Самое важное – у медцентров должна быть лицензия на такие исследования. А треть анализов негосударственные лаборатории должны будут принимать и обрабатывать бесплатно по направлению из больниц и поликлиник.
Максимальная стоимость ПЦР-теста у частных центров составит примерно 30 долларов.
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Максимальная стоимость тестирования у частных центров составит примерно 30 долларов.
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