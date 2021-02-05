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«Нарву цветов и подарю букет»: борисовчанин украл букет из 101 розы – его вычислили по дорожке из лепестков
Источник материала: Партизан
В Борисове раскрыли необычную кражу. 25-летний местный житель обратился в милиции с заявлением о пропаже букета.
Произошел поистине киношный случай. Представьте себе: веселая компания отметила юбилей молодого человека в одном из кафе Борисова. Вынесли цветы в прохладный вестибюль. А букет оказался не простым – из 101 розы. И через малый промежуток времени обнаружили пропажу - букет исчез. Оказалось, на чужое положил глаз 35-летний посетитель бильярдной, находящейся в соседнем помещении. Когда мужчина надумал уходить, увидел у двери кафе стоящие в ведре белые розы и решил забрать букет с собой,
Путь к дому фигуранта указали опавшие лепестки роз.
Оказалось, что на букет позарился 35-летний посетитель бильярдной, находящейся по соседству. Мужчина был нетрезв и сам толком не смог объяснить: зачем ему был нужен букет.
Возбуждено уголовное дело.
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«Нарву цветов и подарю букет»: борисовчанин украл букет из 101 розы – его вычислили по дорожке из лепестков
В Борисове раскрыли необычную кражу. 25-летний местный житель обратился в милиции с заявлением о пропаже букета.
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