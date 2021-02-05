|
Россия объявила о высылке трех иностранных дипломатов - участвовали в митингах в поддержку Алексея Навального
Источник материала: Партизан
МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционнированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом говорится на
Дипломатов из Польши, Швеции и Германии вызвали в министерство. Им выразили протест из-за участия в несанкционированных акциях 23 января. В МИД также подтвердили, что дипломаты объявлены персонами нон грата, в ближайшее время им придется покинуть страну.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия объявила о высылке трех иностранных дипломатов - участвовали в митингах в поддержку Алексея Навального
МИД России объявил о высылке трех иностранных дипломатов за участие в несанкционнированных митингах в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)