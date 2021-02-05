Просил расстрелять: Мингорсуд вынес приговор гражданину Узбекистана

пише т Sputnik, коллегия по уголовным делам Минского городского суда назначила пожизненный срок гражданину Узбекистана Акмалу Таджибаеву за убийство ребенка. Какт Sputnik, коллегия по уголовным делам Минского городского суда назначила пожизненный срок гражданину Узбекистана Акмалу Таджибаеву за убийство ребенка.





Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью Мингорсуд начал рассматривать 4 января. Дело расследовала Генеральная прокуратура Беларуси. Государственный обвинитель Вадим Кисель в ходе прений просил для обвиняемого в убийстве пасынка с особой жестокостью, назначить пожизненный срок. В отношении него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.





"По совокупности обвиняемому назначена исключительная мера наказания – пожизненное заключение с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили Sputnik в четверг в Мингорсуде.





Сегодня судом он был признан виновным в умышленном причинении продолжительной боли и мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего. Там же его признали виновным в систематическом истязании пасынка. Он признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни заведомо малолетнего лица находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.





Сам обвиняемый во время последнего слова в суде просил его расстрелять.



