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В ГАИ рассказали, сколько водителей поймали пьяными с начала года
05.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По данным статистики на дорогах Минской области порядка 13 % всех ДТП с пострадавшими происходят по вине нетрезвых водителей, такие данные привела на радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде областной Госавтоинспекции Ирина Сапунова.
© Sputnik / Владимир Вяткин
Всего за январь в Минской области было выявлено 210 фактов "пьяного" вождения, из них шестеро пьяниц за рулем попались инспекторам повторно, против них возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.317-прим УК.
Обычно последствия в таких "пьяных" авариях намного более тяжелые, чем в ДТП, произошедших по другим причинам, отметила представитель ГАИ. Одна из причин ― неадекватное поведение человека за рулем, у водителя "под градусом" нарушается равновесие и двигательные функции, замедляется скорость реакции, ухудшается зрение и слух, уточнила собеседница.
С целью активизации работы по пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения ГАИ Минщины проводит профилактическую акцию "Трезвый водитель, рассказала Сапунова.
"Наряды дорожно-патрульной службы перейдут на усиленный вариант несения службы. Рейдовые мероприятия пройдут по всей территории области, в рамках данной акции будет осуществлен контроль за физическим состоянием водителей транспортных средств", ― уточнила она.
Представитель ГАИ напомнила меры ответственности за "пьяное" вождение: автомобилист лишается права управления всеми видами транспорта сроком на 3 года и вместе с тем получает штраф от 1450 до 2900 рублей (50 ― 100 базовых величин).
При повторном аналогичном нарушении речь идет уже об уголовном деле и конфискации транспорта вне зависимости от права собственности на него.
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