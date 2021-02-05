Бывшую чиновницу Могилевского горисполкома посадили на пять лет за взятки

Бывший начальник управления культуры Могилевского горисполкома Ирина Жаббарова признана виновной в неоднократном получении взяток на сумму более 31 тысячи рублей.





Судья Октябрьского суда Могилева Елена Селедцова назначила ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 14 500 рублей. Жаббарова лишена права занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Одни из взяткодателей — продюсер копании «Лазерные шоу системы» Александр Лексаков — наказан штрафом в размере 11 600 рублей .

Гособвинение просило суд приговорить Жаббарову к шести годам колонии общего режима, штрафу в размере 14 500 рублей и лишению права занимать руководящие должности в течение пяти лет. Лексакова обвинение просило оштрафовать на 11 600 рублей.

Согласно материалам дела, Ирина Жаббарова вымогала денежные средства у руководителей ЗАО «Лазерные шоу системы» и частной компании «Арт Концерт», лоббируя их интересы, чтобы они имели заказы на участие в проведение культурных мероприятий в городе. С 2015-го по 2020 год следствие выявило восемь эпизодов преступной деятельности. Полученные незаконным путем деньги чиновница тратила на личные нужды.

Своей вины подсудимая не признала. В последнем слове Жаббарова настаивала, что в ее намерениях «никогда не было никаких противоправных действий», а обвинение основано только на показаниях свидетелей. Она назвала себя «человеком системы», который «27 лет пахал на город». Говорила, что на ее месте может оказаться любой чиновник, и ее наказание хотят сделать показательным. Обвиняемая призвала суд разобрать в каждом эпизоде, но отметила, что на судью может оказываться давление.

Жаббарова по оглашении приговора заявила, что ее наказали по заказу КГБ. Приговор она будет обжаловать, но надежды, что его изменят, не имеет. Она сказала, что рассчитывает на международные судебные инстанции.

Ирину Жаббарову задержали 13 марта 2020 года. В ходе следствия Жаббарова признала себя виновной, но позже отказалась от признательных показаний. В суде она заявляла о психологическом давлении со стороны сотрудников КГБ и о «невыносимых условиях» содержания в СИЗО КГБ.

Жаббарова также утверждала, что сотрудники КГБ пытались её завербовать , а когда она отказалась заниматься «несвойственной деятельностью», её задержали.

Бывшая чиновница настаивала, что бывший руководитель компании «Лазерные шоу системы» Александр Лексаков дал признательные показания под давлением оперативников.

Сам Лексаков, отвечая на вопросы своего адвоката, заявил, что сотрудники КГБ не склоняли его оговаривать Жаббарову. Он добровольно устно сообщил о ее незаконной деятельности до возбуждения уголовного дела и активно содействовал расследованию.

В последнем слове обвиняемый отметил, что полностью признал свою вину, дал признательные показания без принуждения, раскаялся и готов нести заслуженное наказание. Он сказал, что последними пятью годами перечеркнул достижения всей своей жизни и что перестал чувствовать себя человеком, которым гордились.