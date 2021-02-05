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Беларусы попытаются призвать к ответу журналиста Russia Today
Источник материала: АФН
Граждане Беларуси подали коллективный гражданский иск о защите чести и достоинства журналисту Russia Today Константину Придыбайло.
Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Дождь».
Иск подан 3 февраля по месту нахождения ответчика в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Истцами выступают 25 человек.
Поводом для иска стало заявление Придыбайло в эфире «Соловьев Live» 26 октября 2020 года: «Белорусы тупые, конкретно тупые люди».
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Граждане Беларуси подали коллективный гражданский иск о защите чести и достоинства журналисту Russia Today Константину Придыбайло.
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