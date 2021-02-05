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Евросоюз призвал Минск к «национальному диалогу» и пообещал экономическую поддержку

05.02.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Связи с объявленным на 7 февраля “Днем солидарности с Беларусью”, глава дипломатии ЕС Жузеп Бурель и комиссар по делам политики Оливер Вархеи сделали заявление по ситуации в Беларуси.

Евросоюз призвал Минск освободить всех политических заключенных и немедленно прекратить насилие над мирными демонстрантами. Все виновные в нарушении прав человека должны понести наказание, пишет “Радые Свабода”.

Также в заявлении было отмечено, что Евросоюз призывает к национальному диалогу в нашей стране. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Связи с объявленным на 7 февраля “Днем солидарности с Беларусью”, глава дипломатии ЕС Жузеп Бурель и комиссар по делам политики Оливер Вархеи сделали заявление...
 
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