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На таран: ГАЗель влетела в стоящую машину ГАИ на трассе М5 – видео
05.02.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По данным УВД Миноблисполкома, 44-летний водитель машины ГАЗ не учел состояние дороги при выборе скорости и, как следствие, не справился с управлением.
В момент столкновения в патрульном авто находился инспектор, который в аварии не пострадал.
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Авария произошла в Пуховичском районе, когда сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП. Смотрите на видео кадры, снятые в милицейской машине.
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