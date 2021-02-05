На таран: ГАЗель влетела в стоящую машину ГАИ на трассе М5 – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По данным УВД Миноблисполкома, 44-летний водитель машины ГАЗ не учел состояние дороги при выборе скорости и, как следствие, не справился с управлением.

В момент столкновения в патрульном авто находился инспектор, который в аварии не пострадал.